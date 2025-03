Delad syn på inkassoärenden

Medan SBC ser en oroande ökning av inkassoärenden i bostadsrättsföreningar, märker Fastighetsägarna inte av samma problem.

Även om räntor och inflation gått ner det senaste året, är bostadsrättsägare fortsatt pressade ekonomiskt. Detta har även märkts hos SBC, både genom ett ökat antal frågor från föreningar om hur de ska hantera obetalda avgifter och via egen statistik.

Under andra halvan av 2024 ökade antalet inkassoärenden med tio procent jämfört med början av året. Fler ärenden leder också till avhysningar och tvångsförsäljningar. Tidigare var det några inplanerade avhysningar per månad, men nu är det minst en per vecka.

[ Annons ]

– Det är högst oroande att vi ser en ökning av inkassoärenden och sena betalningar. Som medlem är det viktigt att komma ihåg att avgifterna är nödvändiga för att täcka föreningens kostnader. Om avgifterna uteblir innebär det att föreningarna tappar viktiga intäkter, samtidigt som de boende riskerar att förlora sina hem, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Mathias Ringberger, Brf expert på Fastighetsägarna Stockholm, säger dock att de inte märkt av samma problem som SCB.

– Det är på Fastighetsägarna Service all förvaltningsverksamhet sker. Där har de inte märkt av några större ökningar, eller att detta skulle vara ett återkommande problem. Det förekommer naturligtvis att avgifter inte är betalda, men att det går så långt till en ökning av restförda ärenden hos kronofogden eller tvångsförsäljning har vi inte märkt av, säger Mathias Ringberger.

Han tror att Fastighetsägarnas och SBCs olika upplevelser kan bero på geografiska skillnader. Fastighetsägarna Service har endast föreningar i Stockholm, ofta i innerstaden, till skillnad från SBC som är rikstäckande.

SBC ser också en ökad efterfrågan på inkassotjänster, eftersom fler föreningar behöver hjälp med sena betalningar och kravprocesser. Mathias Ringberger menar att korrekta processer inte får hamna i skymundan i ärenden som dessa.

– Medlemmens viktigaste uppgift är ju såklart att betala sina avgifter i tid, av den anledningen är det superviktigt att ha korrekta processer så att allt går rätt till, säger Mathias Ringberger.

Han tillägger att det är lika viktigt med korrekta processer för att föreningen ska få behålla sin legala panträtt.

SBC betonar vikten av att styrelsen agerar snabbt när medlemmar inte betalar i tid, för att förhindra växande skulder som blir svåra att hantera.

– Det är viktigt att agera snabbt om man har svårt att betala sin avgift. Om avgiften inte betalas inom en vecka efter förfallodatum anses nyttjanderätten förverkad, vilket i värsta fall kan leda till att medlemmen inte får bo kvar. Därför är det alltid bättre att ta kontakt med föreningen direkt om man har svårt att betala i tid. Genom en tidig dialog finns större möjligheter att hitta en lösning och undvika extra avgifter och inkassokrav, säger Therese af Jochnick.

Så kan brf undvika försenade avgifter:

Sätt upp tydliga rutiner för hantering av sena betalningar.