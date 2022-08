De byter jobb i fastighetsbranschen

Möt Helena Markgren, ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus. Här hittar du också listan över nyanställda i fastighetsbranschen de senaste veckorna.

”Vi måste våga prova och göra misstag för att utvecklas.”

Helena Markgren är ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus och kommer närmast från Tyréns där hon arbetat som affärschef för arkitektur och projektledning sedan 2014. Hennes erfarenheter innefattar även fyra år inom byggsektorn hos Consultec och tio år som förvaltningschef på Skellefteå kommuns fastighetskontor.

Vad är det som lockar med jobbet som vd?

– Skellefteå befinner sig i en enorm tillväxtfas där kommunen vill växa med 30 procent till 90 000 invånare 2030, vilket motsvarar ungefär en ny Kiruna stad på snart bara sju år. Samtidigt som takten ska vara snabb så är det viktigt med långsiktighet och fortsatt utveckling inom alla hållbarhetsområden, parallellt med den gröna industrins omställning. Lägg till en orolig världsekonomi som påverkar bland annat inflation och materialförseningar så ger det tillsammans en spännande utmaning som var svår att motstå.

Vad tar du med dig från Tyréns in i din nya befattning?

– Det har varit åtta fantastiska år på Tyréns och jag kommer att sakna Tyréns-andan som kännetecknas av att alla hjälps åt. Den andan vill jag ta med och fortsätta efterleva, för jag tror att om målsättningen med tillväxten i Skellefteå ska uppnås behövs mångas bidrag. Jag har även uppskattat fokus på såväl utveckling som innovation tack vare motorn SvenTyréns Stiftelse vilket uppmuntrar till att tänka nytt och att våga testa för att sedan utvärdera och dra nya slutsatser. Vi måste våga prova och göra misstag för att utvecklas.

Det händer mycket på fastighetsområdet i Skellefteå just nu. Varför är det så tror du?

– De nya etableringarna kring Northvolt och hela den gröna omställning som sker inom industrin behöver och attraherar stor efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten i Skellefteå är låg, men arbetskraftsbehovet är kraftigt växande vilket gör att både behov av bostäder, lokaler och kommunal service ökar för att möta arbetskraftsbehovet med inflyttning och inte enbart långtidspendlare.

– Intresset för norra Sverige och Skellefteå som besöksmål ökar också, vilket bland annat utnämningen i somras från Time Magazine vittnar om, där Skellefteå listas tillsammans med världsstäder som Miami, Marseilles och Seoul. De uppmärksammar Woodhotel där Tyréns medverkat som konstruktörer och VVS och Bryggargatan, vilket är en restaurang där Tyréns står som arkitekt för träbyggnaden som blev nominerat för Sveriges Arkitekters ÖNAs Arkitekturpris 2012.

NYA PÅ JOBBET

Maria Sidén är ny CFO på Stenvalvet. Hon har lång erfarenhet från fastighetsbolaget John Mattson, där hon var ekonomi- och finanschef under sju år och delaktig i börsintroduktionen 2019. Hon kommer senast från Veidekke Bygg Sverige där hon haft rollen som CFO.

Karolina Skeppner blir ny hållbarhetschef på Cernera Fastigheter. Hon kommer närmast från det börsnoterade bolaget GARO där hon arbetat med inköp, kvalitetssäkring och hållbarhetsfrågor. På Cernera kommer hon att arbeta med att integrera hållbarhetsfrågor i affärsmodellen, samt vidareutveckla företagets hållbarhetsredovisning.

Anette Scheibe Lorentzi blir ny VD för Stockholmshem, efter att nuvarande VD Anette Sand går i pension i höst. Anette Scheibe Lorentzi har varit stadsbyggnadsdirektör i Stockholm sedan 2014. Innan dess var hon länsöverdirektör och landshövdingens ställföreträdare vid Länsstyrelsen i Stockholm. Hon har också haft VD-poster på Kista Science Center och stiftelsen Electrum samt arbetat i flera olika roller inom Stockholms stad.

Palle Lundberg blir ny vd för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Han har varit stadsdirektör i Helsingborgs stad sedan 2011. Palle Lundberg har en omfattande erfarenhet av ledande roller inom offentlig sektor. Innan han kom till Helsingborg var han kommundirektör i Botkyrka under åtta år. Han har ett starkt intresse för ledarskapsfrågor och utsågs år 2009 till Årets Chef.

Hanna Lyredal blir ny HR-direktör för GK Sverige. Som HR-direktör kommer hon att långsiktigt driva bolagets arbete inom kompetensförsörjning, företagskultur och employer branding. Hanna Lyredal har en fil.kand. i företagsekonomi med inriktning organisation och management från Uppsala universitet. Hon har lång och bred erfarenhet från HR-roller på bland andra DHL, Coor Service Management, Schneider Electric och Recipharm. Närmast kommer Hanna Lyredal från tjänsten som HR-chef för Enea.

Erik Gryte har rekryterats som Ekonomichef för Enstar. Han kommer att ansvara för att utveckla Enstars ekonomiavdelning och ingå i bolagets ledningsgrupp. Erik Gryte kommer närmast från en E-Commerce koncern där han haft rollen som Ekonomichef med ansvar för bland annat nationella och internationella skattefrågor, transfer pricing management, koncernrapportering och redovisning.

Catherina Fored är ny VD för Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Hon kommer närmast från HSB där hon arbetat som VD sedan 2017. Hon har en lång bakgrund i ledande befattningar inom bostäder och fastigheter. Stort fokus har varit på social hållbarhet, klimatarbete och digitalisering.

Mikael Pudas är ny vd för Kirunabostäder. Han efterträder Mats Dahlberg som avslutar sin tjänst och går i pension i oktober. Mikael Pudas kommer närmast från en tjänst som vd för NMV Group. Han tillträder sitt uppdrag som vd för Kirunabostäder den 1 oktober 2022.

Johan Sundlöf har fått jobbet som affärschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet. Han kommer närmast från jobbet som marknadsområdeschef för Riksbyggen Ombyggnad Väst. Johan Sundlöf började på Riksbyggen 2010 som projektledare och har under sin tid på Riksbyggen arbetat bland annat som marknadsområdeschef i Skaraborg på fastighetsförvaltningen och är nu marknadsområdeschef för Ombyggnad Väst.

Mathias Persson är ny chef för affärsområdet Bygg och Anläggning på Malmö LBC. Han kommer närmast från en befattning som VD för Svensk Ekosvamp (Hällestad) i 11 år och har haft produkter hos bland annat Coop (Änglamark) och på Nobelmiddagar.

Malena Jernstedt har utsetts till kommunikationsansvarig på PE Teknik & Arkitektur. Hon kommer senast från teknikkonsultföretaget Cowi och har en gedigen erfarenhet inom kommunikation och Employer branding. I rollen som kommunikationsansvarig på PE blir Malena Jernstedt ansvarig för bolagets internkommunikation. Hon kommer att vara stationerad i Göteborg där PE har en stark lokal närvaro med cirka 250 medarbetare i regionen.

Annette Palinski Vallin har utsetts till Chief Information Officer, CIO, i Skanska Sverige. Hon kommer närmast från en roll som CIO inom Telia Sverige AB. På Telia Sverige AB har Annette Palinski Vallin ansvarat för att driva bolagets IT-strategi, IT-transformation och digitalisering. Hon har lång erfarenhet och beprövad förmåga att genomföra IT-transformation i komplexa miljöer i stora organisationer.

Kristin Berg tillträder som ny VD för Mestro. Hon har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom tech, retail samt fastighetsbranschen. I roller som försäljningschef, konsultchef, produktchef, partnerchef samt VD har Kristin Berg drivit affärsutvecklingen hos bland annat Visma, Lexmark, Teknikkvinnor samt FAST2.

Anna Kempe kliver in i den nyinrättade rollen som Chief People and Culture Officer för Hemnet. Hon har en bred erfarenhet från roller som inneburit såväl HR- som affärsansvar inom bolag som bland annat Schibsted, Wise Group, Circle K och Unilever.

Joakim Lundberg blir ny fastighetschef för Familjebostäder. Han kommer närmast från tjänsten som enhetschef för fastighetsförvaltningen på Familjebostäder. Innan han började på Familjebostäder var han verksamhetschef inom affärsområdet förvaltning på HSB och han har haft roller i hela kedjan av fastighetsförvaltning från fastighetsförvaltare, försäljnings- och affärsutvecklingschef och nu närmast som förvaltningschef.

Jens Melin blir tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) för Hemnet i samband med att Carl Johan Åkesson lämnar bolaget. Jens Melin har varit på Hemnet sedan 2019 i rollen som Head of Group Accounting & Control och har tidigare bland annat arbetat som auktoriserad revisor på PwC och Group Financial Controller på Autoliv.

Andreas Jonsson blir ny arbetschef på Svevias arbetschefsområde Stockholm Söder inom division Drift. Arbetschefsområdet sträcker sig från Nyköping till Södermalm i centrala Stockholm, samt Gotland. Andreas Jonsson har närmare 20 års erfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen där han haft en rad olika ledande befattningar. Han har jobbat på Svevia sedan 2017 och kommer närmast från en tjänst som entreprenadchef inom arbetschefsområde Västerås.

Alexander Sundberg är ny Head of Construction på Citycon. Han har en gedigen bakgrund som ansvarig för genomförandet av flera stora och komplexa bygg- och fastighetsprojekt. Alexander Sundberg kommer närmast från Alecta där han jobbat i över tio år, senast i rollen som Chef Projekt på Alecta Fastigheter.

Liselotte Haglind är ny Finansdirektör för PE Teknik & Arkitektur. Med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans, såväl i samhällsbyggnadsbranschen som utanför den, tar Liselotte Haglind nu plats i PEs ledningsgrupp som ny Finansdirektör. Närmast kommer hon från befattningen som Finansdirektör och Operativ chef på KPMG Sverige. Dessförinnan var hon under åtta år CFO på Sweco Sverige AB.

John Hedblad blir ny Affärsutvecklingschef i BoKlok Sverige och medlem i ledningsgruppen för BoKlok Sverige. Han är idag senior Affärsutvecklare i Marknadsområde Syd och har tidigare haft flera roller inom både BoKlok och Skanska. Under 2021 hade John uppdraget att leda framtagandet av BoKlok Sveriges operationella plan för 2022-2024 och under 2022 har han även varit kommersiell projektledare för SilviaBo Skrabelycke i Helsingborg. John Hedblad har tidigare haft roller som Chef för Operationell Effektivitet på BoKlok och Portföljchef Inköp på Skanska.

Peter Frey blir ny Chief Technology Officer (CTO) på Hemnet. Han tar över efter PerOla Schelvander som lämnar Hemnet efter fyra år. Peter Frey jobbar idag som CTO på Genius Sports och har dessförinnan mångårig erfarenhet av liknande roller inom bland annat Betsson Group, Bonnier News och Aftonbladet.

Har du fått nytt jobb eller har ditt företag nyanställt? Skicka ett mail till nyttjobb@fastighetstidningen.se och uppge namn på den nyanställda, titel och vad personen närmast kommer ifrån för tjänst samt när denne ska börja på nya jobbet. Bifoga gärna foto.