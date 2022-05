De byter jobb i fastighetsbranschen

Möt Newsecs nya Nordenchef, Eric Johansson, som vill transformera branschen. Här hittar du också listan över nyanställda i fastighetsbranschen.

”NYA TEKNISKA LÖSNINGAR OCH HÅLLBARHET I CENTRUM”

Eric Johansson är ny Nordenchef för Newsecs förvaltningsverksamhet. Han är sedan tidigare chef för den svenska förvaltningsverksamheten och fortsätter parallellt med detta.

Nu får du ett jobb till, vad betyder det?

I min nya roll är jag övergripande ansvarig för hela affärsområdet Property Asset Management inom Newsec. Jag får ansvar för fler marknader och ska inledningsvis se till att vi ökar innovationstakten och etablerar ett fullt integrerat förvaltningserbjudande över landsgränserna. Fokus är att digitalisera leveransen och förvärva bolag för att skapa kundvärde, säger Eric Johansson.

Ni vill transformera fastighetsbranschen. Hur?

Vi vill arbeta kontinuerligt med att växla upp och stärka Newsecs helhetserbjudande, där nya tekniska lösningar och hållbarhet står i centrum. Vi ska ligga i framkant och vill driva de här frågorna inom branschen. Exempelvis lanserade vi nyligen vår satsning, Newsec Digital Accelerator, där vi ska utforska nya affärsmodeller och tjänster för att driva utveckling av den digitala fastigheten åt såväl Newsecs befintliga kunder som nya.

Vad innebär det konkret?

Att vi ska hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, göra effektivitetsvinster och öka värdet på sina portföljer genom att paketera ihop teknik och tjänster som en helhetslösning. Uppkopplade byggnader ger fastighetsbolag möjlighet att skapa mer användarvänliga och flexibla miljöer för sina hyresgäster samt möta de ökande kraven från regelverk och investerare.

NYA PÅ JOBBET

Annika Ahl, affärsområdeschef förvaltning/affärsutvecklingschef, Fastighetsägarna Service

Annika Ahl har rekryterats till Fastighetsägarna Service som affärsutvecklingschef och affärsområdeschef Förvaltning. Annika kommer närmast från en roll som regionchef på Jernhusen där hon ansvarat för 40 procent av bolagets fastighetsbestånd.

Per Karmteg, IT- och digitaliseringschef (CIO/CDO), Riksbyggen

Per Karmteg är ny IT- och digitaliseringschef (CIO/CDO) på Riksbyggen. Han kommer att ingå i Riksbyggens företagsledning och ersätter Amir Chizari som övergår till egen verksamhet med inriktning att digitalisera bygg- och fastighetsbranschen. Närmast kommer Per Karmteg från jobbet som CIO på Atrium Ljungberg.

Cecilia Eisen, CFO, Skandia Fastigheter

Cecilia Eisen blir Skandia Fastigheters nya CFO. Hon kommer närmast från en tjänst som koncernredovisningschef för Skandia Fastigheter. Hon har tidigare varit auktoriserad revisor på PwC.

Fredrik Brorsson, fastighetschef, Skandia Fastigheter

Fredrik Brorsson blir ny fastighetschef för Skandia Fastigheters samtliga bostäder efter tretton år som marknadsområdeschef för bolagets bostäder i Stockholm. Med har tidigare arbetat på bland annat Drott, AP-Fastigheter och Einar Mattsson.

Nadia Lousseief, chefsjurist, Skandia Fastigheter

Nadia Lousseief tillträder som chefsjurist på Skandia Fastigheter. Hon kommer närmast från Fazerkoncernen i Sverige där hon varit juridikansvarig. Dessförinnan var hon advokat hos Falkenborn Advokatbyrå och även hos AG Advokat. Hon har närmare tjugo års erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner samt bolags- och avtalsjuridik.

Jenny Wikström är ny ordförande för Studentbostadsföretagen. Hon arbetar till vardags som fastighetschef på Uppsalahem med ansvar för företagets studentbostäder.

Louise Nicolin är ny styrelseordförande för Sensum., ett konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Hon har gedigen erfarenhet av att bygga upp konsultverksamhet så väl operativt som strategiskt.

Åsa Andersson, vd för Skebo samt Skellefteå Industrihus väljer att gå vidare till en ny tjänst som klubbdirektör för Skellefteå AIK Hockey. Åsa tillträdde under 2016 som vd för Skebo och fick 2019 samma roll för Skellefteå Industrihus, då de två bolagen har gemensam organisation. Arbetet för att hitta en ny vd kommer att inledas omgående.

Ella Bringle, tf. affärschef, Arcona

Ella Bringle blir tf. affärschef på Arcona. Hon tillträdde tjänsten den 25 april 2022. Ella har varit anställd på Arcona sedan 2017 och tidigare haft rollen som projektchef.

Benjamin Rubin, affärsutvecklare, och Erika Palmér, affärsutvecklare, John Mattson

John Mattson anställer två affärsutvecklare, Benjamin Rubin och Erika Palmér. Benjamin Rubin kommer närmast från en roll som affärsutvecklare på Jernhusen där han har arbetat med att driva detaljplaner och projektutveckling i tidiga skeden. Erika Palmér kommer närmast från egen verksamhet där hon som medgrundare till bolaget LaTERRE har arbetat med fastighetsutveckling i olika skeden. Dessförinnan arbetade Erika med projektutveckling på JM AB.

Anette Erneholm, ekonomichef, SBF Fonder

Anette Erneholm är ny ekonomichef på SBF Fonder AB. Hon kommer även att ingå i företagsledningen. Anette kommer närmast från tjänsten som CFO på Arwidsro Fastighets AB.

Martina Almeling, regionchef, Stockholm Raksystems Green Building Services

Martina Almeling är ny regionchef på Stockholm Raksystems Green Building Services. Hon återvänder till Raksystems efter att ha varit två år på Akademiska hus.

Johan Forsman är ny VD på Landskapslaget. Han arbetar sedan 2021 som landskapsarkitekt på Landskapslaget och har sedan innan bland annat varit enhetschef för landskapsarkitektur och stadsplanering på Ramboll och affärsområdeschef och säljansvarig på Temagruppen AB.

Staffan Carenholm är ny styrelseordförande i Landskapslaget. Han har bland annat varit mångårig förbundsdirektör i ArkitektFörbundet och Sveriges Arkitekter, författat ett antal böcker och är en frekvent debattör i branschfrågor och arkitektarbetets villkor.

Ulrika Sjöö, gruppchef, Forsen

Ulrika Sjöö är ny gruppchef på Forsen. Ulrika kommer närmast från Frank Projektpartner där hon jobbat som projekt- och byggledare, kontrollansvarig och uppdragsledare.

Martin Andreasson, fastighetschef, Willhem i Trollhättan

Martin Andreasson har rekryterats som ny fastighetschef till Willhem i Trollhättan. Han kommer närmast från rollen som enhetschef för idrottsanläggningar i Vänersborgs Kommun. Han har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, där han arbetat som både förvaltare och fastighetsutvecklingschef för bland annat Kraftstadens Fastigheter i Trollhättan.

Mikael Fastén, ledande roll i transaktion- och inkubationsteam, NREP

NREP stärker upp svenska teamet med Mikael Fastén, Han kommer att få en ledande roll i NREP:s transaktion- och inkubationsteam, som i dag arbetar med bland annat stadsdelscentrum, lättindustri, hotell och nya affärsområden. Han kommer senast från en roll som Director i Transaktionsteamet hos Savills och har dessförinnan varit Head of Capital Markets för CBRE i Sverige.

Linda Hillding, chef, Eskilstunas kommunala lantmäteri

Linda Hillding blir chef för Eskilstunas kommunala lantmäteri, som inrättas från 1 januari nästa år. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom lantmätaryrket och har tidigare varit lantmäterichef både inom statliga Lantmäteriet och inom kommunal verksamhet.

Patrik André är ny styrelseordförande intresseorganisationen Geoforum Sverige. Patrik är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och ledamot i det nationella Geodatarådet. Han har lång erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor och stor kunskap om smart och hållbar samhällsutveckling med hjälp av geodata.

Lovisa Edström, marknadschef, Colliers

Globala fastighetsrådgivningsbolaget Colliers rekryterar Lovisa Edström till rollen som ny marknadschef. Lovisa kommer närmast från en tjänst som Associate Marketing Coordinator på Niam.

Hannes Hasselrot och Pablo Bernengo är nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Vasakronan. Hannes Hasselrot arbetar idag som vd för Kronans Apotek. Pablo Bernengo arbetar idag som CIO (Chief Investment Officer) på AP3.

Jonas Rosengren, CFO på Fastighets AB Stenvalvet har valt att lämna sin anställning på Stenvalvet. Rekryteringsprocessen att utse en ny CFO är påbörjad. Jonas kvarstår som CFO under en övergångsperiod.

Svein Arne Östevik, vd, HSB Affärsstöd

Svein Arne Östevik är ny vd för HSB Affärsstöd. Han har varit tillförordnad vd för HSB Affärsstöd under en kort tid och kommer närmast från en tjänst som konsult på Ekan management.

Niklas Simonsson, affärsutveckling för kommersiella fastigheter, Svenska Hus

Niklas Simonsson återvänder till Svenska Hus i rollen som affärsutveckling för kommersiella fastigheter. Niklas har tidigare arbetat inom uthyrning på Svenska Hus under många år men har de fyra sista åren arbetat på Vasakronan i Göteborg med ansvar för projektuthyrning inom nyproduktion.

Rebecka Wallenstam, adjungerad ledamot i styrelsen, Wallenstam

Rebecka Wallenstam blir ny adjungerad ledamot i styrelsen och kommer att delta på styrelsemöten och i styrelsens arbete, men saknar rösträtt. Hon kommer parallellt att fortsätta arbeta i sin roll som koncerncontroller inom Wallenstam.

Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef, Navian Investment Group

Sima Zangiabadi rekryteras som affärsutvecklingschef till det svenska proptechföretaget Navian Investment Group. Hon har tidigare haft liknande roller på bland annat Peab Bostad och Jernhusen och kommer vara ansvarig för digital metodologi kopplat till Fastighetsutveckling samt koncernens framtida bostadsutvecklingsprojekt.

Johanna Persson, vd och koncernchef, Adapteo

Johanna Persson blir ny vd och koncernchef för Adapteo. Hon kommer närmast ifrån det cirkulära textilserviceföretaget Elis (f.d. Berendsen) där hon hade rollen som Chief Operating Officer, COO, för den nordiska organisationen samt Belgien och Nederländerna.

Johan Rothnil, KAM, JAFO/Unidrain Södra distriktet

Johan Rothnil går från innesälj till att bli ny KAM för JAFO/Unidrain Södra distriktet. Han har tidigare jobbat som utesäljare inom branschen.

Annie Bojing, Specification Selling Manager, Sika

Annie Bojing är ny Specification Selling Manager på Sika Sverige. Hon kommer senast från Nordskiffer där hon har haft en liknande roll.

