Dags att planera semestern

Som arbetsgivare har man ett viktigt ansvar att se till att arbetstagaren får ledigt för vila och rekreation.

Alla arbetstagare, oberoende av anställningsform och arbetstid, har enligt lagen rätt till 25 dagars semester under ett år, men kollektivavtal och enskilda anställningsavtal kan ge rätt till fler dagar. Semesterdagarna kan vara obetalda och betalda, då rätten till semesterlön alltid behöver tjänas in av arbetstagaren under anställningstiden.

Enligt semesterlagen är det arbetsgivaren som ska se till att arbetstagaren får minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti, om man inte kommer överens om annat. Arbetsgivaren fastställer semesterschemat, efter samråd med fack eller arbetstagare. Om arbetsgivaren inte kan tillmötesgå arbetstagarens önskemål måste arbetstagaren underrättas senast två månader före semesterperiodens början.

När semesterschemat väl är fastställt kan inte arbetstagaren ensidigt ändra eller avbryta sin sommarsemester om det blir dåligt väder eller ändrade planer. Det kräver att arbetsgivare och arbetstagare är överens.

Blir arbetstagaren däremot sjuk eller behöver vårda sjukt barn under semestern, har arbetstagaren rätt att avbryta sin semester. Anmälan till arbetsgivaren bör då ske omgående, dock senast första arbetsdagen efter semesterledigheten. Enligt vissa kollektivavtal behöver också frånvaron styrkas med läkarintyg.

De semesterdagar som arbetstagaren inte har kunnat utnyttja, läggs inte ut i direkt anslutning till den ordinarie semestern. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska i stället komma överens om när det är lämpligt att ta ut ersättningssemestern.

Om det gäller anställningar som avses pågå i max tre månader, kan överenskommelse träffas om semesterersättning i stället för ledighet. Men vid längre anställningar får semesterdagar inte bytas ut mot pengar så länge anställningen består.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagarna tar ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. Överskjutande dagar kan sparas till annat år, om dessa är betalda semesterdagar. Arbetstagaren har alltid rätt att avstå från att ta ut ledighet för obetalda semesterdagar. När anställningen upphör ska innestående semesterförmåner betalas ut i pengar. Detta ska ske senast månaden efter att anställningen upphörde.

Victoria Lindström, Förhandlare och rådgivare, Fastigo