Coworkingkonkurs på tuffare marknad

The Park Group, som hyr 8 200 kvadratmeter coworkingytor, har försatts i konkurs. ”Expansionen har krävt sitt pris och hälften av coworkingbolagen har inte nått lönsamhet”, säger Viktor Söderström, vd på yta.se.

The Park som lämnade in sin konkursansökan fredag 31 maj har fyra verksamheter i fyra bolag. Det är The Park Sjöstaden, The Park Sweden, The Park Forskaren och The Park Södra i Stockholm.

Vid sidan av coworking erbjuder The Park även konferens, events och möjligheten att hyra studio. Senaste projektet är Life Science-hubben Forskaren i Hagastaden där inflyttning påbörjades i början av 2024. Under 2022 tecknade man avtal med AMF Fastigheter för coworkingytor i Marievik.

Sedan tidigare hyr The Park även av AMF på Södermalm.

– En konkursförvaltare har nu tagit över verksamheten, och vi har nått en överenskommelse med dem om att The Park Södra i Stockholmsverken ska hålla öppet för medlemmar juni månad ut. Därefter lämnas lokalerna tillbaka till oss, säger stadsutvecklingschef Magnus Behrenfeldt hos AMF Fastigheter.

Magnus Behrenfeldt, AMF Fastigheter.

Med tanke på att coworkingmarknaden expanderat rejält i över fem års tid är det kanske inte så konstigt att en del bolag får kasta in handduken. Viktor Söderström är vd för plattformen yta.se, där cirka 95 procent av alla coworkingplatser i Stockholm, Göteborg och Malmö finns samlade.

– Varje år har det tillkommit runt 20 procent fler ytor, men trenden under 2024 är att nyetableringarna minskar samtidigt som det är fler som stänger ner. Med The Park nu är nettot i Stockholms innerstad noll, säger Viktor Söderström.

Skälet är enligt honom en kombination av sämre konjunktur och att många aktörer inom coworking inte lyckats hitta lönsamhet.

– För en del har drivkraften varit att expandera mer än att bli lönsamma. I vår senaste koll mot bolagens årsredovisningar var fler än hälften av verksamheterna inte lönsamma. Vi kommer se mer av naturlig gallring av de som inte lyckats så bra i den hårda konkurrensen.

Viktor Söderström, vd för plattformen yta.se.

Vilka är det som lyckas bäst?

– Det handlar om att hitta sin nisch och stil. Coworking är så mycket mer än bara en kontorsplats att sitta på. Det ska vara rätt känsla och rätt tjänster. Intressant är att en väldigt exklusiv och dyr uthyrare som Cecil (Hufvudstaden) har en imponerande hög beläggning sedan dag ett. Sedan går det även bra för enklare lösningar utanför innerstaden som Fast office (Fastpartner). Ett billigare basicutbud som fyller ett behov på marknaden, säger Viktor Söderström.

Hos AMF Fastigheter ser man fortsatt coworking som ett alternativ bolaget ska satsa på.

– Det är en viktig pusselbit för både staden och arbetslivet, vilket bland annat nyöppnade Game Town i Fatburen och Elements på Jakobsbergsgatan är exempel på. Coworking erbjuder både flexibilitet för hyresgäster och är en samlingsplats för alla som bor, arbetar och rör sig i kvarteret. Vi undersöker nu olika möjligheter och har pågående dialoger med olika aktörer, men skulle gärna se att åtminstone delar av The Parks yta fortsatte att utgöra en mötesplats i kvarteren, säger Magnus Behrenfeldt.

Bakom The Park står Mikael Ahlström som även är delägare i Hyper Island. Enligt uppgift till Fastighetstidningen är Thom Feeny ny vd för det bolag som ska rekonstrueras. Fastighetstidningen har sökt både Ahlström och Feeny, men inte fått kontakt med någon av dem.