Bygge av studentbostäder ökar – marknaden viker

Drygt hälften, 54 procent, av landets studentsbostadsaktörer vill bygga fler studentbostäder än de gör idag, enligt Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med 2017, samtidigt som byggandet ökar. Annons: Annons: Annons:



Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport är baserad på en årlig enkätundersökning av branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där landets studentbostadsaktörer utgör underlaget. För två år sedan, då den senaste rapporten gjordes, uppgav 65 procent av landets studentbostadsaktörer att de vill bygga fler studentbostäder än de gör idag. I årets undersökning var den siffran endast 54 procent.

Enligt Studentbostadsföretagen beror det vikande intresset på flera saker. Man spår bland annat att de senaste årens tillskott av studentbostäder har gett resultat, genom en stabilisering av studentbostadsmarknaden på flera orter. En annan anledning sägs vara en mättad lokal marknad.

De aktörer som fortfarande vill bygga mer än de gör nu anger brist på markanvisningar som främsta hinder till att detta inte sker.

– Branschen efterfrågar ett större fokus på studentbostäder i kommunerna och ett mer anpassat regelverk som gör att vi kan bygga bättre bostäder till studenterna till en billigare peng. Studentbostaden behöver bli en egen boendeform i lagstiftningen, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Men även om intresset att bygga fler studentbostäder minskar så ökar byggandet. Långt ifrån alla kommuner har en balanserad studentbostadsmarknad, ju större stad desto större brist på bostäder. Allra värst är situationen i Stockholm, där det också kommer byggas mest de kommande åren. Enligt uppskattningarna i Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport kommer det byggas 5 000 studentbostäder under perioden 2019–2022 studentbostäder i Stockholmsområdet. I Göteborg, Lund och Uppsala får man ett tillskott på 1 000 studentbostäder per ort under samma period. I Sverige säger prognosen 12 000 färdigställda studentbostäder.

– Ju längre fram i tiden ett projekt ligger, desto mer kan förändras vad gäller både tidsplan och lägenhetsantal, så nu vill det till att vi inte slår av på byggtakten. Parallellt behövs också politiska åtgärder för att utnyttja det befintliga beståndet mer effektivt, främst gällande studiekontroller och uthyrningsvillkor, säger Stina Olén.