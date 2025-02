”Byggnader ska inte bara stå emot klimatförändringarna – utan också lösa dem”

Nu är det stort fokus på återbruk och att helst inte bygga alls. Men diskussionen om hållbar arkitektur måste även vara öppen för innovation. Det menar arkitekten Jelena Larsson i en spaning på framtidens byggmaterial.

I en värld där hållbarhet inte längre är ett val utan ett måste, omdefinierar arkitekturen framtidens kontor. Jag ser dem inte bara som platser att arbeta på, utan som levande tekniska lösningar på våra största klimatutmaningar.

Kan ni föreställa er en kontorsbyggnad där betongstommen inte bara bär upp byggnaden, utan också fungerar som en intelligent struktur? Med nanoteknologi blir detta möjligt. Nanobetong, med tillsatser som nano-silika, gör materialet både starkare och tåligare, samtidigt som det minskar risken för sprickor. Självläkande varianter av betong tar det hela ett steg längre, små skador kan repareras automatiskt tack vare innovativa mikrokapslar som reagerar med vatten eller koldioxid.

Nanobetongens lätthet och styrka skulle bli dessutom idealisk för påbyggnader och renoveringar i trånga stadsmiljöer, som Stockholms innerstad. Forskning visar att tillsatser av nano-silika kan förbättra betongens styrka och hållbarhet genom att fylla ut mikroskopiska håligheter och minska sprickbildning. Detta skulle kunna minska belastningen på befintliga strukturer och kräva mindre material jämfört med traditionell betong, vilket gör den särskilt intressant för känsliga områden. När dessa utmaningar är lösta inom forskningen, kan nanobetong i framtiden ge fastighetsägare möjlighet att skapa nya ytor utan att kompromissa med säkerhet eller byggnadsstandard.

Men tänk om vi kunde ta det ännu längre. Sensorintegrerad betong, förstärkt med kolnanorör som har elektrisk ledningsförmåga och därmed förmåga att övervaka sin egen hälsa. Jag föreställer mig betong som rapporterar om sprickor eller skador i realtid, perfekt för känsliga konstruktioner där säkerheten är avgörande. Det är som att byggnadens ”hjärna” håller koll på sin egen struktur och skickar varningar inom problemen ens märks med blotta ögat.

Den dagen vi gör byggnader helt intelligenta kan självreglering av värmebelastning bli en verklighet. Med sensorintegrerad betong, termiskt aktiva komponenter och AI-drivna styrsystem ser vi redan de första stegen mot byggnader som kan anpassa sig själva och optimera sitt klimat, oberoende av yttre förhållanden. Det här är framtidens byggande, där innovation och arkitektur möts för att skapa byggnader som är både smarta och hållbara.

Medan nanoteknologi med kolnanorörförstärkt betong fortfarande befinner sig i forsknings- och utvecklingsstadiet, har kolfiberarmerad betong redan testats i mindre skala.

I Dresden fungerar ”The Cube” som ett forsknings- och demonstrationsobjekt för att visa potentialen hos kolfiberarmerad betong. Byggnaden är en del av det avancerade forsknings-initiativet Nätverket. C³, Carbon Concrete Composite, i Tyskland syftar till att ersätta traditionell armerad betong med kolfiberarmerad betong. Genom att använda kolfiber, som inte rostar, kan behovet av det korrosionsskyddande lagret elimineras, vilket i sin tur minskar materialanvändningen avsevärt. Detta resulterar i lättare, tunnare och mer hållbara konstruktioner.

The Cube, världens första byggnad konstruerad med kolfiberarmerad betong demonstrerar materialets potential att skapa komplexa former och samtidigt minska koldioxidutsläppen under byggprocessen. Dess banbrytande design tycker jag illustrerar hur detta innovativa material kan omdefiniera framtidens byggnader, både estetiskt och miljömässigt.

Elektrokroma glas justerar automatiskt transparensen för att reglera ljus- och värmeflöde i byggnaden.

Om vi vänder oss mot ett annat spännande material som kan dessutom styras i fastigheten med IoT, är det dynamiska glas från ChromoGenics, så kallat ConverLight. Dessa elektrokroma glas justerar automatiskt transparensen för att reglera ljus- och värmeflöde i byggnaden, vilket minskar energiförbrukningen och skapar en bekväm arbetsmiljö med naturligt dagsljus.

Ett innovativt exempel är Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona, som utvecklas av Skanska och planeras stå klart 2025. Byggnaden valde ConverLight glas för att ersätta en traditionell dubbelskalig fasad, vilket resulterade i lägre materialåtgång och en mer energieffektiv lösning. Projektet illustrerar hur smarta material och IoT kan samverka för att forma framtidens kontorsbyggnader.

Naava showroom, här finns innovativa väggar som odlar växter utan jord och förbättrar inomhusklimatet genom att rena luften.

Social hållbarhet i kontorsbyggnader handlar om att skapa miljöer som inte bara stödjer arbete utan också förbättrar medarbetares hälsa och välbefinnande. Innovativa lösningar som Naavas levande väggar, baserade på ett egenutvecklat jordfritt och oorganiskt växtunderlag, erbjuder nya möjligheter för framtidens hållbara byggnader. Naava har skapat väggar som odlar växter utan jord och förbättrar inomhusklimatet genom att rena luften, reglera luftfuktighet och minska buller. För fastighetsägare innebär dessa väggar inte bara en möjlighet att bidra till en grönare miljö utan också att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsmiljöer som kan höja fastighetens marknadsvärde. Jag ser detta som en kostnadseffektiv investering, eftersom väggarna kräver minimalt underhåll och har en lång livslängd.

Hybridkontor går ett steg längre genom att integrera högteknologiska inslag som interaktiva väggar med levande bilder eller högteknologiska interaktiva konstutställningar. Dessa innovationer stärker inte bara medarbetarnas fysiska och mentala hälsa utan skapar också unika och inspirerande arbetsmiljöer som attraherar och behåller talanger.

Jag kan se en framtid där byggnader inte bara står emot klimatförändringarna utan också aktivt bidrar till att lösa dem.

Jag kan se en framtid där byggnader inte bara står emot klimatförändringarna utan också aktivt bidrar till att lösa dem. Där betong kan självläka, fasader renar sig själva, värmebelastningar regleras och energianvändningen är optimerad till sin fulla potential. Vi står på tröskeln till en ny era i byggandet – en era där innovation, hållbarhet och mänsklig kreativitet smälter samman.

Att agera nu är avgörande. Klimatutmaningarna och resurskrisen kräver inte bara långsiktiga visioner utan omedelbara åtgärder. Många av de teknologier och material som diskuteras i denna artikel är redan tillgängliga och kan implementeras idag, medan andra fortfarande behöver stöd från investerare och aktörer inom branschen för att nå sin fulla potential.

Genom att investera i innovation ser jag hur ni inte bara stärker era fastigheters hållbarhet och lönsamhet på sikt, utan också bidrar till en grönare och mer ansvarstagande byggbransch.