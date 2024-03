Byggkonkurserna ökade i början av året

Under februari ökade konkurserna inom byggsektorn med 86 procent i jämförelse med i fjol. ”Förhoppningsvis kan det utökade ROT-avdraget vara en injektion senare i år”, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

När UC summerar konkurserna under januari och februari i år är det åter byggsektorn som toppar bland branscherna. Hittills i år är det 427 företag i sektorn som lämnat in handduken, bara under februari gick 197 byggbolag i konkurs. Enligt UC är det många som verkar inom elinstallationer samt byggandet av bostäder.

Enligt Johan Deremar på Byggföretagen är det till största delen enmansföretag som drabbats.

– Men det vi sett den senaste tiden är att även småföretag med några anställda inte klarat sig. Det kan vara bolag som tidigare kunnat driva små byggprojekt som ett mindre hyreshus eller en bostadsrättsförening. En marknad som till stor del försvunnit, säger Johan Deremar.

De mindre entreprenörerna har ofta privatkunder som vill renovera och även det är en marknad som tappat luften med höga räntor där kunderna inte är lika pigga på att bygga om kök och badrum.

– Det går trögt, men det finns en förhoppning om att det utökade ROT-avdraget som införs i juni från 50 000 kr till 75 000 kr per år kan få lite av en ketchupeffekt. Folk kanske väntar till dess med att starta nya projekt, säger Johan Deremar,

I brist på uppdrag har även de större byggbolagen börjat ta sig an mindre byggprojekt som man tidigare inte varit intresserade av. Nu vill bolagen i det längsta undvika att göra sig av med personal och kan då välja att lägga tämligen låga priser på offerterna. Det i sin tur gör att småentreprenörer utan en kassa inte klarar sig.

– Vi har hört en del sådana signaler att bolag prisats ut från marknaden, säger Johan Deremar.

UC tror dock att det finns ett ljus i mörkret längre fram i år.

– Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår – men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren, säger UCs vd Gabriella Göransson.

Även Johan Deremar har förhoppningar för att marknaden, när de första signalerna om att räntan är på väg ner, hämtar sig.

– Vi ser redan en lite ökad optimism.