Byggföretagen vill se återhållsamma lönekrav

Byggföretagen inleder avtalsrörelsen i skuggan av en kraftig inbromsning i bygginvesteringarna. Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen kräver därför en ansvarsfull avtalsrörelse.

Byggföretagen och Byggnads ska framföra sina respektive avtalsyrkanden den 14 februari 2023. Inför förhandlingarna framhåller Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen, att återhållsamma lönekrav är en förutsättning för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen.

– Den här krisen har kommit mycket snabbare än andra kriser. Vi måste ta ansvar för att nivån som fastställs i Industriavtalet även hålls inom bygg. Branschen behöver också hitta flexiblare lösningar för mobilitet och utbildning, säger Mats Åkerlind i en kommentar.

Enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos krymper bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med nästan tio procent under 2023. Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås minska med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 000 under 2023.