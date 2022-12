Byggfaktas Byggstartsindikator visar positiva siffror

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,2 procent mellan oktober och november enligt senaste statistiken från Byggfaktas Byggstartsindikator.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar att nybyggnationen ökade både i bostadssektorn och i andra sektorer. Ett minskat bostadsbyggande har kompenserat av ett ökat byggande av lokaler. Framför allt är det ett par byggstartade hälso- och sjukvårdsprojekt som bidrar till uppgången.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader förutom anläggningar och infrastruktur, ökade under november med 1,2 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. Efter att ha sjunkit under första halvåret har indikatorn ökat något under hösten. Och jämfört med samma månad i fjol var årstakten +1,8 procent i november, ungefär samma som förra månaden.

– Byggstartsindikatorn har ökat något de senaste månaderna och årstakten är nu svagt positiv. Bakom detta ligger en uppgång i det offentliga byggandet som mer än väl kompenserat för fallande privat byggande. I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. En hel del av uppgången kan hänföras till ökade priser och inte ökade volymer, kommenterar Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.