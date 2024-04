Bygger nya världar

Den svenska spelbranschen har tagit världen med storm och inneburit stora möjligheter men också utmaningar för kommuner, fastighetsägare och stadsplanerare. Hur skapar man kreativa kontor för spelutvecklare? Var ska alla de som behöver rekryteras bo? Vi besöker Skövde och Malmö för att få veta mer.

När man träder in i Iron Gates huvudkvarter i Skövde känns det mer som ett lyxigt boutiquehotell i valfri storstadsmetropol än ett kontor.

Ett mörkt och mysigt våningsplan med flera hängvänliga loungeområden med soffgrupper, en stor bar och en öppen spis möter besökaren. Det enorma och blytunga svärdet Mistwalker från spelet Valheim pryder bokhyllan. Designbyrån Montecinos Franjola har skapat en kreativ, elegant och intim fristad, väldigt olik traditionella kontor. Mest iögonfallande är de dramatiska korridorerna, med mörka träpaneler specialbeställda från Portugal, mässingsdetaljer och klassisk fiskbensparkett.

I ett av de mindre genomdesignade rummen, aka Husvagnen, sitter Iron Gates konstnärliga ledare Robin Eyre och Iron Gates grundare och vd Richard Svensson i designmöte.

– Designbyrån var inte jätteglada när vi myntade namnet Husvagnen här. Men kolla den här soffan som har utdragbara lådor under. Vi tycker det är lite husvagnskänsla, säger Richard Svensson.

Det var nästan så att designbyrån bara tänkte form och design och ingen funktion alls, så ibland fick man ändra lite. Det kanske var lite mer snyggt än praktiskt till viss del.

– Men vissa saker, som de här brandskyltarna, måste vi ju tyvärr ha även om det skulle vara snyggare utan, säger Richard Svensson.

Robin Eyre, konstnärlig ledare på Iron Gate, tillsammans med Richard Svensson, vd. Mittemot sitterJose-fin Berntsson i en av loungesofforna. Bakom dem ovanpå skåpet, svärdet Mistwalker från deras spel Valheim. Foto: Jonas Henningsson

Här sitter 14 personer, lika många arbetar på annat håll och kommer in någon natt då och då. Till dem finns en övernattningslägenhet en bit härifrån.

– Det tog oss två och ett halv år att få allting klart från det att vi visste var vi ville sitta, vi gick ifrån 88 kvadrat till 400, fortsätter Richard Svensson.

Han menar att den resan inte varit möjlig utan det nära samarbetet med hyresvärden Rapp Fastigheter.

– Nu ser folk fram emot att komma hit, förut kunde vi ju knappt sitta och arbeta, alla satt i det kombinerade konferens- och matrummet. Om kylskåpsdörren var öppen gick det inte att komma ut från toaletten. Det är sådana saker som vi inte saknar.

När man talar med fastighetsbolag som har spelutvecklare som hyresgäster går det ofta att ana en särskild lyster i ögonen. Kanske bara för att det är kul helt enkelt. Hos Rapp Fastigheter är två av styrelsemedlemmarna själva spelutvecklare. Men Per Strömbäck, som företräder branschorganisationen Dataspelsbranschen, pekar också på rent affärsmässiga sidor av saken.

– Jag tror att fastighetsägare lockas av långsiktigheten i vår bransch.

De som hunnit lära känna denna förhållandevis unga bransch, vill säga. Per Strömbäck konstaterar att många blandar ihop spelutvecklarna med startup-bolag inom tech, som i regel arbetar med en kortare tidshorisont.

– Att utveckla spel kräver envishet. Tittar jag i vår databas så kan jag konstatera att en majoritet av de bolag som startade för tio år sedan fortfarande är vid liv. Och många växer stadigt, vilket är intressant för en fastighetsägare som vill utveckla nya ytor tillsammans.

Nästan alla spelföretag verkar på en global marknad. Men det betyder inte att man egentligen kan sitta var som helst och utveckla nya digitala världar.

– Det finns ett par områden runtom i världen som har, vad vi kan kalla, en hög spelskapartäthet. I teorin kan man såklart sitta var som helst. Men detta är en kreativ verksamhet. Man vill inspireras av varandra. Och lika viktigt är att få impulser från ett levande stadsliv, säger Per Strömbäck.

Kanske förklaras den där lystern i fastighetsägarens ögon med att ett växande spelföretag också är en utmärkt målgrupp när man vill utveckla attraktiva områden med restaurang- och kulturutbud.

GAMEIFICATION: MINECRAFT BJUDER IN UNGA I SAMTAL OM STADEN

Stadsplanerare i Göteborgs Stad har testat det välkända spelet Minecraft som verktyg för att öppna upp samtalet med några av de barn som bor i stadsdelen Hjällbo. Genom att befinna sig i en virtuell version av Göteborg har de unga på ett konkret sätt kunnat dela med sig av sina tankar och idéer kring den gestaltade livsmiljön.

Baserat på nedladdningsdata har Dataspelsbranschen beräknat att minst var fjärde person på jorden spelat ett spel skapat i Sverige. Även om det är en industri som skapar egna världar, så sätter den en allt tydligare karaktär på kontor, kvarter och ibland hela städer.

I branschrapporten Dataspelsbranschen 2023 konstaterades att svenska spelföretag ökade omsättningen med 18 procent till 32,5 miljarder kronor under 2022. Räknar man med dotterbolag i utlandet omsatte den svenska branschen 86,5 miljarder kronor, en ökning på 47 procent jämfört med föregående år. Utan att ha de exakta siffrorna konstaterar Per Strömbäck att tillväxttakten nu avtagit något.

– På kort sikt påverkas vår bransch av samma makroekonomiska faktorer som alla andra.

Men det är förmodligen tillfälligt. På lite längre sikt är den viktigaste faktorn den fortsatt växande publiken. Dels så föds det nya årskullar som växer upp med att spela, dels har det börjat tillkomma nya publikgrupper – på nya geografiska marknader som integreras i den växande digitala världsekonomin. Men även helt nya åldersgrupper i takt med att vi blir allt bättre på att erbjuda spel till en bredare publik, säger Per Strömbäck.

Att locka spelutvecklare, som kan välja och vraka bland länder i hela världen, till Skövde är en utmaning.

De svenska spelklustren har i regel medvetna strategier där kommun, fastighetsägare och näringsliv arbetar tillsammans. Som i Skövde, där norra Europas största utbud av dataspelsutbildningar vuxit fram de senaste tjugo åren. På Högskolan läser över 600 studenter dataspelsutveckling, och totalt är nästan 1 000 personer verksamma inom spelbranschen här.

Jag träffar destinationsutvecklare Tau Petersson och näringslivsutvecklare Louise Hallberg från kommunen för att få veta mer om hur den här resan gått till.

– Att locka spelutvecklare, som kan välja och vraka bland länder i hela världen, till Skövde är en utmaning, men alls inte omöjligt om man engagerar sig och skapar ett kluster och får stora delar av samhället att jobba mot samma mål, menar Tau Petersson.

Tidigare hade Högskolan gjort sig känd med sin it-spetsinriktning, men efter it-kraschen behövdes ett nytänkande.

– Det var några tappra själar på skolan som slogs för att man skulle vara ännu mer nytänkande och föreslog spelutveckling, säger Tau Petersson som själv flyttade hit några år senare för att plugga speldesign – och blev kvar. I samma veva etablerades Skövde Science Park, som hjälpte de småskaliga entreprenörskapen, oftast sprungna ur studentprojekt, att etablera sig och komma på fötter.

Med högskolan, Skövde Science Park och inte minst Sweden Game Arena har man målmedvetet arbetat för att skapa ett kluster som gjort avtryck över hela världen.

– För att det ska bli ett kluster måste du engagera dig. De andra klustren brukar komma till oss för att se hur vi har gjort, säger Tau Petersson.

Första större dealen för ett spelbolag i Skövde kom redan 2005–2006. Det passade som hand i handske för kommunens strategi.

– Från kommunens perspektiv kände man att det behövdes en ny bransch i lilla Skövde. Vi ville inte bara ha fokus på verkstadsindustrin. Vi ville ha något modernt, kreativt och tillföra något nytt för att få studenter att stanna kvar, men också för att få utflyttade Skövdebor att återvända, fortsätter Louise Hallberg.

Jag tror inte folk i Skövde riktigt vet om det här med spelbolagen.

En del av svaret blev spelutveckling, och med facit i hand kan man se att strategin var framgångsrik. På de första nio platserna över de företag som gjorde störst vinst i staden häromåret var sju spelbolag, de andra var Volvo Power Train och det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder.

– Jag tror inte folk i Skövde riktigt vet om det här med spelbolagen. Att de har sina stora kontor i gamla fina byggnader i centrala stan, säger Louise Hallberg.

– I dag arbetar man tillsammans med kunden och gör en behovsanalys för att hitta den bästa lösningen, säger Adam Rapp, vd för Rapp Fastigheter. Och då kan resultatet bli som här på Iron Gates kontor. Foto: Jonas Henningsson

Iron Gate Studio är ett av spelundren i staden. Det började 2018, då bolaget var en del av Science Park Skövdes startup-program Sweden Game Startup. Med lanseringen av succén Valheim 2021 och fem miljoner sålda spel första månaden ändrades förutsättningarna fundamentalt. Det var slut med programmering i det lilla matrummet.

Rapp Fastigheter, som äger och förvaltar Iron Gates kontor, har varit en viktig samarbetspartner i Iron Gates framgångssaga.

– Tidigare var det mer upp till kunden att anpassa sin verksamhet efter lokalens förutsättningar. I dag arbetar man tillsammans med kunden och gör en behovsanalys för att hitta den bästa lösningen, säger Adam Rapp, vd för Rapp Fastigheter, ett lokalt familjeföretag i tredje generationen, helt fokuserade på Skövde.

Han menar att man dels var tidiga på bollen, de första att riktigt förstå behoven spelutvecklarna hade. Till viss del beroende på att två av styrelsens medlemmar, tillika kusiner till Adam, själva var i spelutvecklingsbranschen.

– Det rörde sig om helt andra hyreskontrakt. Från spelutvecklarens håll kunde det heta, ”vi behöver ett kontor för två personer, men nästa år är vi femton”. Det ställde helt nya krav.

– Dessutom var det fler mjuka värden än vad man var van vid i militär- och industristaden Skövde, säger Adam Rapp.

Ska vi få hit seniora spelutvecklare, när marknaden är hela världen, så måste vi lyfta fram vad Skövde har att erbjuda även utanför själva arbetet.

Det Rapp Fastigheter förstod tidigt var att man ville vara en samarbetspartner mer än bara en hyresvärd.

– Det är jättespännande att arbeta med spelutvecklingsföretagen, de har ett öppnare sätt att tänka. De börjar med ett blankt papper och skapar sedan en vision som vi förverkligar tillsammans, säger Adam Rapp.

Han ser sig lika mycket som hyresvärd som bollplank.

– Ska vi få hit seniora spelutvecklare, när marknaden är hela världen, så måste vi lyfta fram vad Skövde har att erbjuda även utanför själva arbetet. Vi har också bostäder, vilket är viktigt. Vi kan snabbt få fram en hyreslägenhet, säger Adam Rapp.

Även om det i Skövde i regel går att hitta en ledig bostad så blir bostadsfrågan även här ofta en bromskloss vid rekrytering, konstaterar Louise Hallberg

– Speciellt de som kommer hit från andra länder. De har ofta svårt att hitta boende. Fastighetsägaren vill kanske göra en kreditupplysning, men det går ju inte förrän man har personnummer.

– Spelföretagen får gå in i början för att hitta en lösning, kommunen kan vägleda. Korttidsboenden behövs också. Kortare kontrakt med möblerade lägenheter där man kan dela lägenhet i väntan på personnummer, säger Louise Hallberg.

Bostadsbristen är såklart ett stort problem för att klara rekryteringar i en tillväxtbransch som vår.

Visserligen har rekryteringstakten i branschen generellt avtagit något. För ett år sedan fanns det 600 lediga jobb, i skrivande stund är det 189. Enligt Per Strömbäck på Dataspelsbranschen levererar det svenska utbildningsystemet ungefär hälften av branschens rekryteringsbehov, andra hälften rekryteras från utlandet. I bägge grupper saknas i regel den kötid som behövs för att få en lägenhet på den svenska bostadsmarknaden.

– Bostadsbristen är såklart ett stort problem för att klara rekryteringar i en tillväxtbransch som vår. Särskilt förstås i Stockholm och de andra större städerna, säger Per Strömbäck.

Från allt fler håll inom näringslivet i stort larmas det om att nuvarande bostadsbrist är ett allvarligt hot mot tillväxten.

Ett problem, som är särskilt märkbart i dataspelsbranschen som inte sällan behöver rekrytera kompetens med en relativt kort tidshorisont.

Kasia Ljungberg, fastighetschef på Stena Fastigheter och deras hyresgäst spelbolaget Sharkmobs vd Fredrik Rundqvist i Sharkmobs motion capture-studio. Foto: André de Loisted

I Malmö lanserade expansiva Sharkmob nyligen sin storsatsning ”Exoborne”, ett spel som går ut på att överleva i en postapokalyptisk värld orsakad av klimatkris. Men för bolagets vd Fredrik Rundqvist är troligen bostadskris en mer påtaglig realitet då man på rätt kort tid vuxit till över 400 anställda. Precis som Per Strömbäck pekar han på att bristen på hyresbostäder blir en enorm utmaning när man ska rekrytera.

– Det är ju närmast unikt för Sverige, och en broms för vår expansion. Som provanställd från annat land, eller annan del av Sverige vill man oftast inte investera i en ny bostad innan man har fast tjänst, säger Fredrik Rundqvist.

Men en hel del har trots allt löst sig genom ett nära samarbete med Stena Fastigheter.

Men framför allt handlar det nära samarbetet mellan fastighetsägare och spelutvecklare om fastigheten Frans Suell vid Stortorget, där Sharkmobs kontor fyller stora delar av huset. Det som tidigare var sparbank och bland annat cigarrfabrik har i tio etapper byggts ut, från 600 till 6 000 kvadratmeter som har anpassats till kontorsyta över fem våningar.

– De älskar verkligen den gamla karaktären med knarrande golv och allt det gamla. De vill bevara så mycket som går, och så är de duktiga på att anpassa sig till byggnaden och skapa olika funktioner och inkluderande ytor i hela fastigheten. På varje plan har man service till de anställda, som dryckesautomater, det är familjärt, modernt och genomtänkt. Vi är såklart extra stolta över att de har sitt huvudkontor hos oss, säger Kasia Ljungberg, fastighetschef på Stena Fastigheter i Malmö.

Kasia Ljungberg poängterar just samarbetet med hyresgästen. Kontoret är långt ifrån konventionellt. Kreativiteten hos spelstudion ledde till att idén om ett akvarium med sötvattenshajar väcktes.

– Ett tag diskuterade vi ett stort akvarium med en levande haj men det gick tyvärr inte att genomföra på grund av husets begräsningar.

Mer om Sharkmobs kontor, där man verkligen storsatsat finns sist i artikeln.

Samarbetet med hyresvärden Stena Fastigheter lyfter även kontorschef Camilla Sköldeborn.

– Samarbetet har varit väldigt, väldigt tätt. Under årens lopp och med tio utbyggnader lär man känna varandra rätt väl, vi har nästan varit som kollegor genom dessa år.

En digital version av Kasia Ljungberg, fastighetschef på Stena Fastigheter, växer fram. Kanske redo för hjälterollen i ett kommende spel från Sharkmob? Foto: André de Loisted

2020 såg Sharkmob ett behov av utvidga verksamheten med en så kallad motion capture-studio och började leta lokal tillsammans med Stena Fastigheter. Snart hittade man rätt byggnad och Stena Fastigheter byggde om den till Europas största motion capture-studio.

Sharkmob har även byggt upp en fotogrammetri-studio där man fotograferar av saker som sedan omvandlas till 3D.

– De erbjöd oss Wallmans gamla lokaler och de passade oss perfekt, det var en stor lokal med cementgolv, precis vad vi behövde, säger Camilla Sköldeborn.

I Spelarutvecklarindex från Dataspelsbranschen för 2023 placerar sig Sharkmob på tionde plats när det gäller omsättning (898 Mkr) och sjunde för antal anställda (329) i listan över största svenska spelutvecklare.

Stockholm utgör fortfarande den klart största regionen om man räknar antal bolag och anställda. Men det växer ganska jämt över hela landet, med en koncentration till städer med någon form av inkubator eller kluster som erbjuder stöd eller affärsutveckling.

Coffee Stain har tagit över hela den grandiosa byggnaden som tidigare inhyst Skaraborgsbanken – och inrett ståndsmässigt som då krävs. Foto: Jonas Henningsson

Som i Skövde där jag besöker en annan av stadens mest framgångsrika spelutvecklare, Coffee Stain Studios, som även de visste att de ville sitta centralt, i en historisk miljö med mycket karaktär. Inte minst för att locka medarbetare. Coffee Stain har tagit över hela den grandiosa byggnaden som tidigare inhyst Skaraborgsbanken, Kronofogden och därefter Landstinget.

Miljön och förstås det spännande jobbet var faktorer som gjorde att tyske Birk Denecke efter utbildning i Nederländerna hamnade här för sex år sedan tillsammans med flickvännen. De sökte och fick varsin praktikplats åren efter varandra.

– Coffee Stain hade en lägenhet för sina praktikanter så det hjälpte väldigt mycket, berättar Birk som arbetar som producent för studion, som blev världsberömd med sitt spel Goat Simulator.

– Nu hjälper vi folk som kommer hit på korttidskontrakt att hitta boende, få ett personnummer, starta bankkonto och annat man måste veta.

Nyligen lanserade Coffee Stain en uppdatering av spelet Satisfactory. Ett spel där man på en avlägsen planet i rymden får till uppgift att bygga fabriker för att utvinna så mycket material och metaller som möjligt.

Något mer jordnära och analogt, men likväl på många sätt att bygga en ny värld – och förmodligen ett stort äventyr – är jättelika omvandlingen av stadsdelen Mariesjö till Science Park Skövde.

GAMEIFICATION: SAMVERKAN MELLAN MEDBORGARE, STADEN OCH NÄRINGSLIVET

Sweco har i samverkan med Skövde spelhögskola tagit fram en prototyp för ett digitalt mobilspel, i likhet med Pokemon Go. Här utmanas användaren till att anta olika mobilitetsutmaningar, till exempel att cykla jorden runt i ett antal kilometer. Belöningen är allt ifrån möjligheten att pimpa sin avatarcykel till en verklig belöning som sponsras av ett lokalt företag. Medborgare ska också kunna samskapa med staden, genom att via spelet skicka in förbättringsförslag för grön mobilitet till kommunens planerare.

Gustaf Sandegren är etableringsansvarig och jobbar nära kommunalägda fastighetsbolaget Kreativa Hus som har uppdraget tillhandahålla lokaler till bolagen i Science Park Skövde. Det lanseras som en ”drömstad för spelutvecklare och teknikproffs”.

Här ska bostäder varvas med företagslokaler, mötesplatser, högskola och service för att skapa dynamik och en levande stadsdel.

– För att få vara en del av Science Park Skövde måste man uppfylla en del av etableringsstrategin som vi har. Då kan du bli del av vår inkubationsprocess för att testa din affärsidé på olika sätt. Klarar du det kan du sitta kvar och så småningom få uppskalningshjälp, säger Gustaf Sandegren.

Hos Coffee Stain arbetar folk från ett tiotal länder. Birk räknar upp Indien, Nederländerna, Ryssland, Tyskland, Mexiko, Sverige, USA och Italien bara genom att titta ut över fikagänget nedanför oss. Arbetsspråket är engelska. I den öppna enorma salen, där kunder tidigare gjorde sina bankärenden, möts man numer av ett stort loungeområde, shuffleboards och andra spel. Vi tar en kaffe på den öppna altarlika övervåningen med utsikt över salen. Även här är det designbyrån Montecinos Franjola som skapat miljön. Ett fantastiskt marmorgolv pryder hela salen.

– Vi hittade det gömt under linoleummattorna, säger Birk Denecke.

Studion sprider ut sig över flera våningar med många mysiga sociala ytor, kontor, mötesrum fyllda med färgglada post-it-lappar, bibliotek och vrår för team att mötas och vara kreativa.

Birk Denecke har en tydlig bild av vad en bra fastighet gör för kreativiteten.

– Jag älskar verkligen det här kontoret. Det är så härligt att arbeta i en äldre byggnad där det finns en historia. Jag har arbetat i kontor som varit byggda i kontorssyfte och jag känner mig inte lika bekväm där. I grunden handlar det om att kunna skala bort allting oväsentligt och störande men också att få inspiration genom miljön förstås. Det är helt avgörande.