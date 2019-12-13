Serneke har för avsikt att utveckla ett helt kvarter i Hagastaden i Stockholm. Projektet har nu kommit ett steg närmare i och med en tilldelad markanvisning. Kvarteret kommer att innehålla KFUM Centrals nya idrotts- och kulturcenter samt hotell, kontor och skola.

Exploateringsnämnden i Stockholms stad beslutade den 12 december att tilldela Serneke markanvisningen. I Hagastaden i Stockholm. Markanvisningen innebär att Serneke har exklusivitet att arbeta vidare med utvecklingen av projektet.

KFUM Central kommer genom samarbetet med Serneke att få moderna och ändamålsenliga lokaler för idrott och kultur.

– Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med KFUM Central och Stockholms stad för att utveckla det aktuella kvarteret där idrott, hälsa och kultur finns med som centrala delar, säger Ola Serneke, vd och koncernchef på Serneke Group.

Kvarteret kommer innehålla byggnader om cirka 40 000 kvadratmeter och bli en viktig mötesplats med stort flöde av människor under stora delar av dygnet.

– Vi är mycket glada för denna viktiga milstolpe i projektet och att staden så tydligt visar att man vill vara med och förverkliga detta projekt. Det kommer innebära ett viktigt tillskott av ytor för idrott- och kultur, men även utgöra en trygg mötesplats i Hagastaden, säger Hans von Uthmann, ansvarig för KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag på utformning samt en detaljplan för området.

– Vi har en stor brist på idrottshallar och lokaler för föreningsliv i Stockholm. Det här samarbetet mellan KFUM Central och Serneke kommer att betyda mycket för idrotten och kulturen i Hagastaden, Norrmalm och i hela Stockholm, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.