Brandskyddsföreningen släpper nytt regelverk

För att förhindra olyckor liknande branden i Oceana Vattenvärld har Brandskyddsföreningen nu tagit fram ett nytt regelverk för brandskydd under byggtid.

Under byggtid, när ordinarie skyddssystem inte är i drift är brandriskerna många. Statens haverikommissions rapport om branden i Oceana Vattenvärld på Liseberg, visar bland annat på oklarheter beträffande brandskyddsarbetet på byggarbetsplatsen.

Branden på Oceana har aktualiserat behovet av förbättrade brandskyddsåtgärder på byggarbetsplatser. Nu släpper Brandskyddsföreningen ett nytt regelverk för just brandskydd under byggtid.

[ Annons ]

– Kompetensen avseende brandskydd under byggtid behöver generellt höjas och säkerställas under hela byggprocessen. Därför har Brandskyddsföreningen – i samarbete med representanter från byggherrar, byggentreprenörer, försäkringsgivare och brandkonsulter – utarbetat ett nytt regelverk för brandskydd under byggtid, säger Lars Brodin, expert systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen.

SBF 505:2 ”Regler för brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete” ska underlätta för branschen att vidta skadeförebyggande åtgärder under byggtiden.

Regelverket innehåller fler och mer omfattande krav än vad som återfinns i lagstiftningen, detta eftersom Brandskyddsföreningen menar att ett robust brandskydd under byggtid i många fall kräver fler åtgärder än vad lagstiftningen anger.

– Det som behövs är tydliga och effektiva regler för hur riskbedömningar ska genomföras, hur brandskyddet ska upprätthållas och hur arbetsplatser ska utformas för att minimera riskerna. Genom reglerna SBF 505:2 säkerställs ett systematiskt brandskyddsarbete som gör att vi kan förhindra eller begränsa framtida bränder, säger Lars Brodin.



Tillämpningen av regelverket är frivilligt men kan bli bindande genom avtal mellan parter. Reglerna riktar sig till byggherrar, försäkringsgivare, entreprenörer, räddningstjänster, konsulter och alla andra som kan bidra till ökad brandsäkerhet vid byggnads- eller anläggningsarbeten.