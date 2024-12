Boverket om byggandet: Botten nådd i år – ökar 2025

I en ny prognos från Boverket är bedömningen att 34 800 bostäder påbörjas under 2025. Det är bostadsrätter och småhus som står för ökningen.

Med förhoppningar om fortsatt sänkt ränta och inflation tror Boverket att det blir något gynnsammare att dra igång bostadsprojekt under 2025. Men någon överdriven optimism präglar inte verkets nya byggprognos. Man konstaterar att hushållens köpkraft inte blir helt återställd under 2025 och det sannolikhet fortsätter med höga byggkostnader för byggaktörerna.

Boverkets bedömning är botten är nådd under 2024 med totalt 31 000 påbörjade bostäder och att det sedan öka något under 2025 till 34 800 bostäder.Det är framför allt byggandet av fler bostadsrätter och småhus som Boverket räknar med dras igång. För hyresrätter räknar man med att det i princip står still med 16 600 nya lägenheter.

De är förstås de lägre räntorna som är drivkraften, och med det bättre finansiering till bostadsprojekt. Boverket pekar bland annat på att Cushman & Wakefields enkätundersökning som visar en förbättrad finansieringssituation för bostadsbolagen vilket förklaras av en förväntan om lägre avkastningskrav.

Vad gäller färdigställda bostäder så blir det nästa år färre ut på marknaden eftersom byggtakten varit låg de senaste två åren. Under 2024 räknar man ett tillskott av närmare 40 000 färdigställda nya bostäder. För 2025 tror Boverket att det finns 33 000 färdigställda bostäder att flytta in i. Alltså klart under ”de gyllene åren” 2016 till 2022 då det varje år kom ut 50 000 till 70 000 bostäder på marknaden.

