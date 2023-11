Boende får tolerera ljud från förskola

En förskola är samhällsnyttig verksamhet och ett par som störs av barnens lek får tolerera det menar länsstyrelsen.

I ett bostadsområde utanför Stockholm ligger en förskola med 130 barn. Ett par som bor nära förskolan klagar på att det låter mycket när barnen är ute och leker på gården: barnskrik, hög musik och att barnen slår med olika redskap på rutschkanan. För att minska störningarna lägger förskolan in bestämda tider för när barnen får vistas ute. Men de boende anser inte att det hjälper. De vill att förskolan ska flytta rastgården samt sätta upp ett bullerplank.

Kommunens miljökontor gör mätningar men bedömer inte att ljudnivån, när barnen är ute på gården, är tillräckligt allvarlig för att det ska krävas fler åtgärder. Paret överklagar till länsstyrelsen och därefter till Mark- och miljödomstolen. De menar att mätningar i oktober är missvisande då barnen inte är ute lika mycket och att personal inte alltid följer tiderna som satts upp. Paret anser att störningarna är så pass omfattande att det är svårt för dem att kunna arbeta eller sova i bostaden dagtid. Men överklagandet avslås i bägge instanserna.

Länsstyrelsen betonar i sitt beslut att förskolor bedriver en samhällsnyttig verksamhet och är ett naturligt inslag i bebyggelsen. Ljud från utevistelse vid förskolor under dagtid är en störning som människor i allmänhet får lov att tolerera. Förskolan behöver därför inte göra några ytterligare åtgärder för att begränsa störningarna. Mark- och miljödomstolen instämmer helt i länsstyrelsens beslut.

– Bedömningen som görs sker utifrån vilka typer och nivåer av störningar som människor i allmänhet bör kunna tolerera, säger Mikael Esberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna MittNord.

– Här har klagande anfört att de under dagtid behöver kunna jobba hemifrån samt kunna sova på dagtid för att återhämta sig efter nattarbete. Men dessa personliga omständigheter ändrar inte bedömningen. Normen är att boende får tåla högre ljudnivåer i sin omgivning under dagtid än under nattetid.