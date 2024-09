Betonar frivillighet när gemensam satsning görs i Skellefteå

Skellefteå kommun går in med en miljon för att skapa en attraktivare stadskärna. Villkoret är att fastighetsägarna lämnar motsvarande bidrag.

Snart är det klubbat. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att kommunen ska bidra med totalt en miljon kronor för åren 2025–2026 till utvecklingsinsatser för en attraktivare stadskärna i Skellefteå.

– Vi vill skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av vår stadskärna. Det är en pusselbit i vår samhällsomvandling och våra mål för befolkningstillväxten. Det är också en stark fördel att satsningen sker i en bred samverkan med olika samhällsaktörer. Det finns också ett beslutat mål om att försöka bli Årets Stadskärna 2026 i samband med Society Expo 2026, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Bidraget förutsätter att stadens fastighetsägare står för sin del. Vilket man har för avsikt att göra.

– Fastighetsägarna i stadskärnan planerar att satsa 500 000 kronor per år under 2025 och 2026 under förutsättning att kommunen beviljar sin del av satsningen. Det är viktigt med en stadskärna där människor trivs och samlas, säger Viktor Nordlund från Fastighetsägarnätverket och förvaltare på Nordvestor Fastigheter.

Samverkanssatsningen är en fortsättning på den BID-process som pågått under 18 månader och avslutades i juni. Fokus har varit att behålla en stark centrumhandel, och att utveckla en tilltalande miljö. Det var där som Diös Fastigheter, Nordvestor Fastigheter, Mannbergs Fastigheter och Nornan Invest utmanade kommunen för att tillsammans skapa den så kallade ”samverkansmiljonen”. De hoppas få med fler fastighetsägare.

Regeringens utredare förväntas att lägga fram ett förslag om lagstadgat krav på platssamverkan. Något som Viktor Nordlund hoppas inte blir av.

– Vi är positiva till det BID-arbete som initierats här i Skellefteå. En tvingande lagstiftning om anslutning ställer vi oss däremot väldigt tveksamma till. En modell som bygger på frivilligt engagemang i samverkan med kommun, myndigheter och andra intressenter tror vi är vägen fram.

Men det frivilliga engagemang du beskriver– räcker det för att få alla att bidra ekonomiskt. Eller är det näringsidkare som åker snålskjuts?

– Vi väljer att inte se det så, näringsidkare i centrumkärnan är ju våra kunder. Förutsättningarna ser också väldigt olika ut beroende på typ av verksamhet, det får man också ha respekt för, säger Viktor Nordlund.

Han manar att det är viktigare att starka aktörer tar täten, och därmed kan påvisa både social och affärsmässig nytta – vilket gör att förhoppningsvis fler aktörer ansluter sig.