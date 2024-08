Avsvalnad e-handel i juli

Det gick både upp och ner när det gäller e-handeln under sommarmånaderna. Det visar Svensk Handels senaste E-handelsindikator.

E-handelns omsättning för juni månad uppgick till 14,6 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med juni 2023. Men under juli svalnade köpintresset, och resultatet hamnade på 11,8 miljarder kronor, en minskning med 1 procent jämfört med juli 2023.

– Intresset för e-handeln är fortsatt skyhögt. Andelen som gör sina inköp online har under de senaste månaderna legat på nivåer som överträffar vad vi såg under pandemin. Det visar på att potentialen är enorm för e-handeln även i framtiden, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Resultatet följer på förra veckans besked från Svensk Handels Stilindex för juli månad, som visade att modehandeln inte gick så bra som många handlare hade hoppats på. Justerat för inflation backade både kläd- och skohandeln något jämfört med samma månad föregående år.

Att siffrorna är så pass låga i juli överraskar inte Per Ljungberg, eftersom hushållens ekonomi en längre tid varit ansträngd till följd av fortsatt höga räntor. Han menar därför att Riksbankens kommande räntebesked blir viktigt, där Svensk Handel förespråkar en dubbelsänkning.

– Här har även regeringen ett ansvar i att leva upp till löftet om att arbeta för en återhämtning av hushållens köpkraft.

Per Ljungberg bekymras också av att e-handeln från tredje land tar allt större marknadsandelar.

– Den fria konkurrensen ska givetvis värnas, men när vi svart på vitt ser hur företag som Temu och Shein tillåts agera efter helt andra spelregler än svenska handelsföretag, blir det också ett hot mot Sverige som handelsland. Vi vill se att svenska politiker, på såväl EU som nationell nivå nu agerar i frågan, säger Per Ljungberg.