Atrium Ljungberg satsar på United We Stream

Atrium Ljungberg är en av samarbetspartnerna i den svenska upplagan av musikfestivalen United We Stream. I samband med Sveriges nationaldag den 6 juni livesänds en 24-timmarsfestival, på åtta olika platser runt om i Stockholm.



En av spelplatserna är Slakthusområdet i Stockholm, där den elektroniska festivalen Department sänder live mellan klockan 22.00 – 02.00 från Förbindelsehallen. mitt i det expansiva området som just nu utvecklas av bland andra Atrium Ljungberg. Department har sedan 2017 arrangerat en återkommande tvådagarsfestival i just Förbindelsehallen. Årets festival ställdes in på grund av coronapandemin, men genom United We Stream får publien ändå chans att uppleva festivalen.

Tanken är att eventet ska samla in pengar till konsertlokaler, tekniska producenter, konstnärer och artister i Stockholm, vars verksamheter drabbats av Coronapandemin. Initiativtagare till projektet är Nattrådet med bland andra Jakob Grandin (Gather Festival, Trädgården) och Johanna Beckman (kreativ chef Trädgården).

– Det här är en chans att på riktigt få visa upp Stockholm som den levande och vibrerande stad den faktiskt är, 24 timmar om dygnet. Vi blir första land i världen som genom United We Stream visar upp så många som åtta platser. Alla representerar de Stockholms mångfald och uttryck, säger Jakob Grandin.

Enligt Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för Stadsinnovation på Atrium Ljungberg, jobbar man nu för att skapa en 24-timmarsstad i Slakthusområdet, där musik och mat är några av de bärande ingredienserna, tillsammans med tech och kreativa näringar.

– Det känns fantastiskt kul att Stockholm och Slakthusområdet på det här sättet kan följa Berlin och Amsterdam i en viktig satsning för att stötta nattlivet i dessa svåra tider. Den 6:e juni vill vi att hela Stockholm ska sitta hemma och dansa vid sina skärmar, säger han i ett uttalande.