Återbruksprojekt ska inspirera kontorshyresgäster

Sankt Kors och Dukatens nya kontor är invigt, med hopp om att återbruk ska inspirera fler kontorshyresgäster att efterfråga liknande projekt.

Den 13 mars invigdes Sankt Kors och Dukatens nya gemensamma kontor i Ebbepark i Linköping. En klimatberäkning genomförd av Sweco visar att projektet sparade 12 836 kilo CO2-ekvivalenter, motsvarande en minskning på 21 procent jämfört med om nyproducerade material hade använts.

Det här är första gången Sankt Kors Fastighet genomför en större renovering där alla involverade – från beställare till entreprenörer och arkitekter – har arbetat aktivt med återbruk genom hela byggprocessen. I stället för att riva och bygga nytt har befintliga material, möbler och strukturer återanvänts och anpassats.

[ Annons ]

Det nya kontoret ska fungera som ett slags showroom för potentiella hyresgäster och andra aktörer som vill inspireras av hållbara lösningar. Sara Malmgren, hållbarhetsansvarig på Sankt Kors, menar att de med projektet vill utmana fördomar kring återbruk.

– Många tänker att återbruk handlar om att köpa begagnade möbler, men det handlar om så mycket mer. Vi vill visa att det går att skapa ett modernt, snyggt och fullt funktionellt kontor samtidigt som vi minskar klimatpåverkan genom återbruk och smarta materialval, säger Sara Malmgren.

Hon förklarar att vissa potentiella hyresgäster framför allt prioriterar att få tillgång till ett snyggt kontor och kanske inte lägger lika stor vikt vid hur det faktiskt byggs. Samtidigt finns det också hyresgäster som aktivt efterfrågar återbruk, särskilt större bolag som vill kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete.

– Det här är också ett sätt för oss att visa att vi tar vårt ansvar på allvar. Vi kommer att erbjuda potentiella hyresgäster olika förslag, där ett alternativ inkluderar återbruk. Vi vill uppmuntra dem att själva ta ansvar för sitt klimatavtryck och väga in de faktorer som är viktigast för just dem, säger Sara Malmgren.

Hon konstaterar att det helt enkelt är en diskussion man får ta. Förhoppningen är att fler kontorshyresgäster kommer att efterfråga återbruk efter att ha sett vad som är möjligt genom den renovering som gjorts i Sankt Kors eget kontor i Ebbepark.

Men hon är också realistisk i sina förhoppningar.

– Det har såklart inte varit en ”walk in the park”, som man säger. Återbruk innebär en del utmaningar, både kopplat till den befintliga lokalens förutsättningar, som ålder och material som går att återanvända, och till tillgången på återbrukat material som finns att köpa in på marknaden, säger hon.