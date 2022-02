Återbruk och flexibilitet i guldsits

Påverkan av pandemi och klimatförändringar sägs prägla årets nominerade interiörer till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen.

Inredningsarkitekter och byggherrar som vill komma bort från trender. Ett skifte från femårsperspektiv och omgörningshets mot 100-årsperspektiv med kvalitetstänk. Den spaningen gör Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic efter att ha varit med och valt ut de nominerade till Guldstolen, priset för årets bästa interiör som delats ut sedan 1992 av Sveriges Arkitekter.

– Årets finalister står för viktiga funktioner som skola, kontor, bostad och handel. I händerna på lyhörda inredningsarkitekter förvandlas de till samtida berättelser om inredningskonst som vägrar kompromissa. De förkroppsligar beställarens ambitioner och lockar subtilt in eleven, kunden, familjemedlemmen, medarbetaren och samhället utanför genom att sakta bygga upp förväntningarna och sedan infria dem, säger Emina Kovacic.

Hållbarhetstänk märks i form av återbrukade möbler, material i kvalitet som håller länge och delningsekonomi i fråga om ytor. Emina Kovacic menar också att pandemin har fått många fastighetsägare att styra mot ökad flexibilitet så att alla ytor ska kunna användas på nya sätt.

Vem som vinner Guldstolen avslöjas på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 7 april.

De nominerade till Guldstolen 2021 är:

All Blues, smyckesbutik i Stockholm

Arkitekt: Jack Dalla Santa Arkitektkontor med All Blues

Byggherre: All Blues

En butik som i mångt och mycket liknar ett galleri, som domineras av tre specialritade artefakter i form av kassavalvet, spegelkorset och transaktionsdisken.

– All Blues är en konstnärlig reaktion på en samtid som känns lite dyster. Här kan man fly vardagen, en slags uppdaterad futuristisk variant på det glada 20-talet, säger juryns ordförande Mia Erlandsson , arkitekt SIR/SAR/MSA.

EQT, kontor i Stockholm

Arkitekt: Studio Stockholm Arkitektur

Beställare: EQT

Juryn liknar kontorsinredningen vid en elegant måttsydd italiensk kostym, som speglar investmentbolagets verksamhet.

– Den här nominerade kombinerar exklusivitet med starkt hållbarhetstänk. Många av de påkostade materialen är producerade i Sverige och mycket är förädlat genom hantverk. Argumentet för att få fastighetsägaren att gå med på en så kostsam interiör är att det håller länge och därför betalar igen sig, säger Mia Erlandsson.

Kunskapshuset i Gällivare

Arkitekt: Liljewall och MAF arkitektkontor

Beställare: Gällivare kommun

I Kunskapshuset, som samlar stadens vuxen- och gymnasieutbildningar, är inredningen inspirerad av bygden och den lokala kulturen samt flexibiliteten som gör att fler samhällsfunktioner ryms.

– Ett bra exempel på delningsekonomi – Kunskapshuset är en social hub, där förutom skolans elever invånare rör sig och kommunfullmäktige får plats. Att samarbeta kring ytor blir allt vanligare, säger Mia Erlandsson.

Villa G, enfamiljshus på Ekerö

Arkitekt: Tham & Videgård arkitekter

Beställare: privat

Exteriören må se extrem ut, som en villaskulptur, men har en funktionell och hemtrevlig inredning med välkomnande atmosfär.

– Vi ser hur viktigt hemmet har blivit i och med pandemin – så gott som alla delar av livet ska nu rymmas i ett hem. Villa G har hög kvalitet på insidan, med ytskikt som bildar en lugn, behaglig bas, fina flöden mellan privata och mer publika delar och rum som är avpassade för både arbete och rekreation, säger Mia Erlandsson.