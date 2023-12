Antalet nybyggda bostäder i Europa fortsätter minska

En färsk prognos för de europeiska bygg- och anläggningsmarknaderna visar att avmattningen i byggaktiviteten under 2023 och 2024 har skiftat till tydligt negativa siffror.

Analysnätverket Euroconstruct, som publicerar prognosrapporter två gånger per år, har nu presenterat sina senaste prognoser för de nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknader som bevakas av nätverket. Rapporten visar på stora nedgångar 2023-2024. Först 2025 och 2026 väntas åter positiv tillväxt i Euroconstruct-området, men då på låga nivåer.

I majoriteten av länderna sker nedgångar, även om omfattningen varierar till följd av de olika marknadsförutsättningarna. Samtliga länder påverkas dock negativt av kraftiga ränteökningar, stigande byggkostnader och den ihållande höga inflationen vilket försvagar hushållens köpkraft och den allmänna konjunkturen. Därtill kan läggas stramare offentliga budgetar och fallande fastighetspriser.

[ Annons ]

Avmattningen i den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden drivs i första hand av nedgången i bostadsbyggandet. Det faller med 10 procent under 2023-2024 innan tillväxten åter tar fart, men då med blygsamma tillväxttal. Fram till 2025 förväntas antalet färdigställda bostäder sjunka till 1,51 miljoner, eller 3,1 färdigställda per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån sedan 2016 (1,48 miljoner).

Den kraftiga avmattningen för nybyggnationen och renoveringsaktiviteten i bostadssegmentet totalt sett bedöms bli mest framträdande i Sverige (-37 procent), följt av Italien (-25 procent) och Finland (-24 procent).

Jämfört med den senaste prognosen som publicerades i somras, så har prognosen justerats ned för lokalbyggandet i år och 2024. Under resterande prognosperiod väntas en positiv tillväxt, med totalt 3,1 procent. För fastighetssektorn innebär dagens räntor avsevärt försämrade avkastningsnivåer. Därtill skapar de nya normerna kring hybridarbete en osäkerhet för kontorsmarknaden.

Inflationen väntas ligga över det historiska genomsnittet i flertalet länder under nästa år. Endast en liten minoritet av Euroconstructs medlemmar förväntar sig att inflationen sjunker under 2,5 procent under 2024. Dessutom väntas en ”andra våg” av negativa inflationseffekter inträffa på kort sikt till följd av pågående löneförhandlingar.