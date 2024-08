Analytiker: Stjärnorna står rätt för fastighetsaktier

Över ett års tid har fastighetsbolagen ökat mest på börsen. Arvid Lindqvist, analytiker och portföljförvaltare på Catella tror på fortsatt positiv utveckling fram till årsskiftet.

När kurserna för fastighetsbolagen började dala från toppen i november 2021 och sedan rasa rejält i samband med räntehöjningarna 2022 och 2023 utraderades en stor del av uppgången de senaste åren. Men sektorn har repat nytt mod och återhämtat sig bra. I skrivandes stund (fredag kl:10.00) är fastigheter tillsammans med telekom de sektorer som gått bäst under ett års tid, upp med cirka 33 procent. Index för OMX 30 är under samma tid plus 11,5 procent.

Det är förstås en återhämtning från låga nivåer och kurserna är fortfarande under de ”glada dagarna” 2021. Fast ser man över en lång period har fastighetsaktier de senaste tio åren (+177 procent) varit en klart bättre investering än index för hela Stockholmsbörsen.

Arvid Lindqvist, fastighetsfondförvaltare på Catella och krönikör på Fastighetstidningen räknar med att trenden håller i sig.

– Stjärnorna står rätt för fastighetsaktier och fram till nästa år borde det takta på rätt bra, säger Arvid Lindqvist

Hans analys bygger på en inflationsmodell ett halvår framåt och fortsatta bra driftnetton för bolagen. Mycket hänger förstås på om räntorna fortsätter ner eftersom fastigheter är den sektor på börsen som är mest räntekänslig.

– Många av de större bolagen på börsen utanför fastighetssektorn är mer kopplade till konjunktur och där ser vi tecken på att det kan komma svagare siffror från USA och i Europa vilket återspeglar sig i kurserna, säger Arvid Lindqvist.

Men fastighetsbolagen är förstås inte helt bortkopplade från konjunkturutvecklingen. Kontorshyrorna framför allt i Stockholm följer tydligt BNP tillväxten. Dessutom kan tillgången till krediter påverkas negativt av en svag konjunktur men enligt Arvid Lindqvist är tillgången på finansiering gynnsam nu.

– Hittills har kontorsmarknaden klarat sig bra, de kan indexera hyrorna och får därför bra driftnetton. Vakanserna har ökat en del under senare kvartal då alltfler hyresgäster sett över sina hyresavtal, men ligger fortfarande på rimliga nivåer.

Nu ser Arvid Lindqvist även gynnsammare förutsättningar för bostadsbolagen som de senaste åren inte fullt ut kunnat kompensera höjda kostnader med högre hyror – det på grund av förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen.

– Det ser bättre ut framåt då bolagen kommande år kan få kompensation för de senaste årens höga inflationen. Det finns förutsättningar för bra driftnettotillväxt och med ett lågt bostadsbyggande kommer sannolikt vakanserna ligga kvar på låga nivåer framöver, säger Arvid Lindqvist.