Analys visar på snedvriden bostadsmarknad i Värmland

En färsk bostadsmarknadsanalys från Länsstyrelsen Värmland visar att det, trots en allmän god tillgång på bostäder, finns tydliga problem för särskilda grupper. Lokalt är det också tydligt att investeringsstödet lett till vakansproblematik.

Den bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen Värmland nyss presenterat visar att tillgången på bostäder är god i Värmland. Men rapporten sätter samtidigt blixtbelysning på hur problemen på dagens bostadsmarknad ofta är koncentrerade till vissa grupper och lokalt begränsade.

I rapporten konstateras att det under 2024, liksom under 2023, rådde balans på bostadsmarknaden i 8 av Värmlands 16 kommuner. Befolkningen minskade för andra året i rad och det konstateras att det Inte sedan 2012 har varit så få kommuner som rapporterat bostadsunderskott i Värmlands län som under 2024.

Christer Engström, bostadshandläggare på Länsstyrelsen Värmland, konstaterar att det finns många lediga bostäder i stora delar av länet, exempelvis i Karlstad som aldrig tidigare redovisat överskott.

Men det betyder inte att det inte finns problem, sett ur ett boendeperspektiv. Det finns fortsatt många, särskilt utsatta grupper och hushåll, som ändå har svårt att hitta en bostad som möter deras behov.

– Det är egentligen inget nytt om vi ser till helheten av det vi i rapporten kallar särskilt utsatta grupper: ungdomar, studenter, nyanlända, äldre och funktionshindrade. Grupper som i princip alltid haft det svårare att hitta rätt bostäder för sina behov.

För de tre första grupperna (ungdomar, studenter och nyanlända) kan Christer Engström konstatera att läget blivit något bättre än tidigare år.

– Vår tolkning är att det är tack vare att marknaden i övrigt varit avvaktande, så har de fått det något lättare att hitta bostäder i konkurrensen.

Det finns en växande utmaning att lösa behoven för den växande gruppen äldre. Många kommuner beräknar att de på några års sikt inte kommer att kunna tillgodose bostadsbehovet för den grupp som behöver särskilt anpassade bostäder med vård.

– Där hinner man inte med att bygga, även om det pågår projekt i flertalet kommuner, konstaterar Christer Engström.

Men demografiskt borde en minskande andel yngre nu betyda att färre äldre om man blickar framåt i tiden. Om man lyckas tillskapa de äldreboenden som just nu behövs – kan det innebära risk för stora vakanser i en längre tidshorisont?

– Det är en bra fråga. Men där har vi inte riktigt kunskap hur det kommer att se ut på längre sikt om behoven kommer att avta. Vi ser det inte riktigt i horisonten idag, men det kan absolut finnas en sådan fara på sikt likt att antalet platser i förskolorna inte fylls upp, resonerar Christer Engström.

En del av projekten hade inte byggts om inte investeringsstödet hade funnits.

En tydlig snedvridning just nu syns just i Karlstad.

– Där kan vi se att en absolut majoritet av det som byggts nytt de senaste åren varit mindre lägenheter där det inte finns ett så stort behov längre, säger Christer Engström.

Hans bedömning är att det drivits på av det tidigare statliga investeringsstödet.

Hade man inte kunnat se redan då att det skulle leda till vakansproblematik?

– Det överskott vi ser nu beror dels på att befolkningsökningen avtagit. Men framför allt tror vi att det kan vara ett tillfälligt läge beroende på det oroliga omvärldsläget med höga räntor som haft en dämpande effekt. Om det vänder tror vi att det kan bli en återgång till bättre balans.

Christer Engström vill alltså inte skriva under på att det snarast byggdes i blindo på grund av att det fanns bidrag att få.

– Men man kan ändå konstatera att det nog är en del av projekten som inte hade byggts om inte investeringsstödet hade funnits. Men samtidigt fanns det vid den tiden ett tydligt underskott på den typen av bostäder.

Under 2024 färdigställdes 904 lägenheter i länet, vilket är en minskning jämfört med året innan, som i sin tur hade betydligt färre färdigställda än 2022. Antal påbörjade lägenheter under 2024 var endast 228, vilket är en halvering av antalet året innan.