AMF Fastigheter storsatsar på liveshopping

Nu har The Lobby Live öppnat. En satsning från AMF Fastigheter och livevideobolaget Bambuser som ska integrera digital och fysisk handel.

I The Lobby Live, i Mood-gallerian i Stockholm, ska live video shopping bli en del av handelsplatserbjudandet. Här har AMF Fastigheter ingått ett partnerskap med livevideobolaget Bambuser.

– Handeln har under en längre tid befunnit sig i ett skifte där gränserna mellan e-handel och fysisk handel alltmer suddas ut, The Lobby Live är en plattform där offline och online kan samverka och stärka varandra i en symbios, säger Annelie Gullström, ansvarig för nya Affärer och innovation på AMF Fastigheter.

Intresset för liveshopping har vuxit kraftigt under året. Med The Lobby Live vipp parterna göra det möjligt för fler varumärken och handlare att testa formatet. Målet är att både öka digitala räckvidd och försäljning, och samtidigt driva trafik till den fysiska butiken.

– På kort tid har liveshopping som fenomen vuxit sig enormt starkt i Kina och intresset växer i en allt snabbare takt i Sverige och Europa. På Bambuser har vi vidareutvecklat konceptet för att ta det till nästa nivå. Att vi nu tillsammans med AMF Fastigheter öppnar Europas första studio för både digital och fysisk shopping är en milstolpe i utvecklingen av liveshopping både på den svenska och europeiska marknaden, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.

Live video shopping, eller förkortat liveshopping, är rörlig bild som streamas i realtid via digitala kanaler med en integrerad köpfunktion. Slutkonsumenter som ser på sändningarna, ofta presenterade av experter, influencers eller butikspersoner, kan handla online direkt via plattformen som är länkad till varumärkets e-handel. – För oss på AMF Fastigheter känns det fantastiskt kul att kunna erbjuda retailaktörer ett unikt sätt att marknadsföra sig, speciellt nu under så utmanande tider. Med The Lobby Live kan de möta sina kunder på en ny och konkurrenskraftig plattform som inte bara är en försäljningsyta utan också en innovativ marknasföringskanal. Det känns därför otroligt spännande att få rulla ut detta tillsammans med Bambuser idag, avslutar Anna Thelander, marknadschef AMF Fastigheter.