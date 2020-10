AMF Fastigheter satsar på live-shopping

AMF Fastigheter har tillsammans med Bambuser utvecklat konceptet The Lobby Live, en studio för live-shopping via video, med premiär på Mood-gallerian i Stockholm i november.

Tanken är att AMF Fastigheter ska erbjuda The Lobby Live till olika varumärken, som får en teknik som länkar samman den digitala och fysiska handeln. För tekniken står live-videobolaget Bambuser och här ska

varumärken och retailaktörer kunna hyra in sig för livestreaming-aktiveringar.

– I The Lobby Live har vi skapat något unikt. Vi lyfter in en digital teknik i framkant och låter den ta plats på en av våra handelsplatser. E-handeln är i dag en naturlig och integrerad del av handeln och med The Lobby Live knyter vi samman online och offline så att de stärker varandra, säger Annelie Gullström ansvarig för Nya Affärer och Innovation på AMF Fastigheter.

Hur går det då till, rent tekniskt? Jo, rörlig bild streamas i realtid via digitala kanaler med en integrerad köpfunktion. Slutkonsumenter som ser på sändningarna, ofta presenterade av experter, influencers eller butikspersoner, kan handla online direkt via plattformen som är länkad till varumärkets e-handel.

– Intresset för live video shopping har vuxit snabbt men hittills har det varit relativt begränsat med varumärken som kunnat använda sig av tekniken på grund av höga instegskostnader. Med The Lobby Live har vi och Bambuser tagit fram ett attraktivt erbjudande som underlättar för fler att använda formatet. Live video shopping leder till både ökad digital försäljning och räckvidd samtidigt som det driver trafik till den fysiska butiken, säger Anna Thelander, marknadschef på AMF Fastigheter.

Projektet är en följd av pilotserien Summer MOOD TV, en livesänd mode- och livsstilsserie på sex avsnitt som erbjöd både shopping och inspiration genom att lyfta utbud och profiler verksamma i MOOD-kvarteret. Serien hade som mål att inspirera till shoppingupplevelser såväl fysiskt som digitalt, oavsett om kunden befann sig i hängmattan på landet eller på handelsplatsen. Med The Lobby Live utökas samarbetet med Bambuser ytterligare.

– Det känns självklart att fördjupa vårt samarbete med AMF Fastigheter som är en innovatör inom fysisk handel. Digitaliseringen har gjort att handeln genomgår den största omvandlingen i modern tid. Den fysiska butiken är fortfarande väldigt viktig, men dess traditionella roll som enbart försäljningskanal förändras. Med detta samarbete går vi på en gemensam upptäcktsfärd med framtidens integrerade handel som slutdestination, säger Maryam Ghahremani, vd på Bambuser.