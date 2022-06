AMF Fastigheter säkrar 100 procent förnybar el

AMF Fastigheter har inlett ett samarbete med Vattenfall som gör det möjligt att matcha elkonsumtionen med förnybar el timme för timme.

Som första fastighetsbolag ska AMF Fastigheter testa lösningen 24/7-matchning i ett samarbete med Vattenfall. Det sker i ett pilotprojekt i en fastighet i AMF Fastigheters kvarter Mood district i Stockholm city.

– För att vi ska nå våra högt ställda klimatmål behöver vi tänka nytt och hitta innovativa lösningar, tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. Det här möjliggör en ny nivå av transparens där vi, med Vattenfalls hjälp, kan säkerställa och visa att vår elanvändning faktiskt är 100 procent förnybar, varje timme. Det känns extra kul att få testa den här tekniken som Sveriges första fastighetsbolag, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

I dag använder AMF Fastigheter förnybar klimatneutral el från vind baserat på årsanvändning. Genom så kallade ursprungsgarantier säkerställs att mängden konsumerad el motsvarar produktionen av den valda energikällan, utslaget under ett år. Med den nya lösningen blir det möjligt att matcha elkonsumtionen med förnybar el från sol, vind och vatten – timme för timme.– Vattenfall har ett tydligt mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Att AMF Fastigheter som första fastighetsbolag nu väljer att införa 24/7-matchning visar verkligen att de är i framkant och ser möjligheterna med mer detaljerad information om energianvändningen. Det är bra att kunderna ställer krav och att vi kan leverera på detta, en väldigt positiv utveckling, säger Matts Wesslén, chef Vattenfall Företagsförsäljning.24/7-matchning bygger på en lösning med IT och förnybar el som togs fram 2019 av Vattenfall och Microsoft. Pilotprojektet pågår till en början under ett år.