Allt fler bostäder förmedlas i Stockholm

Under 2024 har totalt 3 486 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är drygt 500 fler än under motsvarande period i fjol.

Under 2023 slog Bostadsförmedlingen i Stockholm för sjätte året i rad rekord i antalet förmedlade bostäder. Och det är trend som ser ut att hålla i sig även i år. Under 2024 har totalt 3 486 lägenheter förmedlats. Det är 505 lägenheter fler än under motsvarande period 2023.

I februari förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1 652 bostäder, med en genomsnittlig kötid på 9,3 år. Den kortaste kötiden var 15 dagar för att få en trerummare i Haninge, medan den längsta kötiden var 36,5 år för en trerummare på Östermalm.

I februari förmedlades 255 studentbostäder och 214 ungdomslägenheter. 246 av de totalt 1 652 förmedlade bostäderna var nyproducerade.

Hittills i år har Bostadsförmedlingen förmedlat 255 hyresrätter till personer med kötider mellan 0 och 2 år och 79 till personer som varit registrerade över 20 år.