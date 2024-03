Allmännyttan: Kort kötid till nyproducerad lägenhet

Kötiderna för att få hyra en lägenhet inom allmännyttan minskade något från 2021 till 2022. Utanför storstäderna får de flesta en lägenhet med en kötid under ett år.

Under 2022 kom det ut många nyproducerade lägenheter på marknaden och det märks även i väntetiderna för att få en lägenhet. Sveriges Allmännyttas har i en ny marknadsrapport fått in uppgifter om kötid från sina 300 medlemsföretag.

Svaren visar att 70 procent av bolagen har kötider under ett år till de som vill ha en nyproducerad lägenhet. Inte helt förvånande är det lägenheter som ligger utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i storstäderna går det något fortare att skriva kontrakt på en ny lägenhet om man jämför 2022 mot året innan. Flera bolag i storstäderna har kötider mellan 2 till 5 år och färre rapporterar att man får vänta över 5 år.

– Det är resultatet av att många bostadsprojekt stod klara under 2022 och även att färre har råd att hyra till de högre hyrorna, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Den genomsnittlig inflyttningshyran i nyproduktion hos de allmännyttiga bolagen var 1 680 kronor per kvadratmeter under 2022. Men spridningen är stor, från 1 250 upp till 2 917 kronor per kvadratmeter, med de högsta nivåerna i Stockholmsregionen.

– Det som byggs framöver får ännu högre hyror vilket förstås kommer avspegla sig att färre har råd att efterfråga en ny lägenhet, säger Sofia Hansdotter.

Enkäten visar dock, menar hon, att det finns lägenheter att tillgå inom rimlig kötid trots att man talar om bostadsbrist.

– Hur stora bostadsköerna är inte alltid relevant. Hur lång väntetiden är säger mer om behovet än 40 000 personer i kö som inte behöver en lägenhet. Och det finns lägenheter att hyra om man är beredd att bo en bit utanför städernas kärna, säger Sofia Hansdotter.

Allmännyttans rapport i korthet: