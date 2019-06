Airbnb-uthyrning ledde till uppsägning

Hovrätten har slagit fast att en hyresvärd i Göteborg hade rätt att säga upp en hyresgäst som under flera år hyrt ut sin lägenhet via Airbnb. Annons:



Hyresgästen blev förra året uppsagd när hyresvärden upptäckt att lägenheten hyrdes ut via Airbnb. Referenser från olika personer på Airbnb:s annonssida visade att lägenheten hyrts ut 37 gånger under två år. När hyresgästen vägrade att acceptera uppsägningen drevs ärendet vidare till hyresnämnden. Hyresgästen erkände att delar av lägenheten hyrts ut, men endast 1–3 dagar per gång. Hyresgästen påpekade att han aldrig fått någon rättelseanmodan från hyresvärden innan uppsägningen gjordes.

Hyresnämnden ansåg att uppsägningen var befogad och ålade hyresgästen att flytta. Att en rättelse-anmodan inte skickats ut ansåg nämnden sakna betydelse, då hyresgästen fortsatte med uthyrningen även efter uppsägningen. Beslutet överklagades men avslogs av hovrätten som menar att uthyrning skett i en form som liknar hotellverksamhet, vilket är tillräckligt för att ett hyresavtal ska kunna sägas upp.

– Beslutet är vägledande då hovrätten ansett att uthyrning i denna omfattning kan likställas med hotellverksamhet. Det har nu blivit tydligt att sådan uthyrning ensamt kan ligga till grund för uppsägning, säger Sandra Halilovic, jurist på störningsjouren i Göteborg som företräder fastighetsägaren.

Det ställs höga beviskrav på en hyresvärd när det gäller uppsägning på grund av förverkande. I det aktuella fallet erkände hyresgästen att lägenheten hyrts ut flera gånger.

– Sannolikt hade det gått att komma till samma beslut även utan hans medgivande, med stöd av alla de omdömen som lämnats av hans många hyresgäster, säger advokat Jörn Liljeström expert inom bostads- och fastighetsrätt på Creo Advokater.