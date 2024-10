3×3 ljusa idéer i Lumi

Under torsdagen var det stor invigning av vad som sägs vara Sveriges mest storskaliga återbruksprojekt – kontorsfastigheten Lumi i Uppsala. Vi bad Johanna Skogestig, vd Vasakronan, att sammanfatta det bästa i 3×3 punkter.

Vasakronans kontorssatsningar i Uppsala är som ett lackmustest av hållbarhetstrenderna i bygg- och fastighetsbranschen. För ett par år sedan invigdes Magasin X, den största kontorsfastigheten med stomme av trä. I kontorsfastigheten Lumi, som byggdes på 70-talet, har ambitionen varit att tänja på gränserna för vad som går att uppnå med återbruk.

Lumis tre huskropparna kring den gemensamma ljusgården.

Lumi betyder ljus, därför bad Fastighetstidningen Vasakronans vd Johanna Skogestig att sammanfatta de bästa ljuspunkterna med bygget.

Först hennes tre bästa exempel på återvinning:

1. Plåt för estetikens skull:

Den genomgående stora hisshallen som konstruerats av plåt från den gamla byggnadens tak som bearbetas och flätas till ett dekorativt element.

– Det är både ett bra exempel på återbruk och ett kul inslag som blir lite av en snackis i huset, säger Johanna Skogestig

2. Betong för störst effekt:

Stommen som har kunnat återbrukas till 80 procent och kunnat byggas på med tre våningar i trä.

– Vi har fått riva en del annat i det stora kvarteret. Här passade dock det gamla huset perfekt. Det var såklart till stora delar för gammalt, men stommarna kunde vi behålla i vad som nu känns som ett helt nybyggt hus.

3. Gips för mest cirkulär innovation:

En så enkel sak som gipsskivor har många menat inte är möjligt att återvinna eftersom de går sönder vid demontering. Men här har man kunnat tillvarata en stor del av skivorna.

– Inte minst har det varit viktigt för att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. I stället för det dammiga arbetet att riva ner allt, så har man här letat upp var skruvarna sitter och skruvat ner dem.

I det stora kan man säga att man vänt ut och in på byggnaden genom att knyta samman de tre huskropparna med en gemensam ljusgård där det tidigare var en stor otillgänglig öppen terrass. Med gipsskivorna har man vänt ut och in på konstruktionen i den lilla skalan. Den inre skiva, som suttit där sedan 70-talet, har nu blivit den yttre. Nästan som oanvänd.

Det är en lagom stor kommun och därför ganska nära till beslut.

Lumi finns i Södra City i centrala Uppsala, ett område som genomgår en kraftfull förnyelse och expansion. Hela stadsutvecklingsprojektet innehåller 75 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och 30 000 kvadratmeter bostäder.

När Livsmedelsverket och Skatteverket flyttade ut ur sina en gång skräddarsydda lokaler var den allmänna uppfattningen att det inte var möjligt att anpassa för nya hyresgäster och behövde rivas. Dessutom var byggkomplexet tänkt som en barriär för att markera ett tydligt avslut av innerstaden. Något som inte alls passar med ett Uppsala som expanderat betydligt mer än vad man trodde för 50 år sedan. Kvarteret hade förhöjda våningsplan. Genom att man nu fått ned butiker, restauranger och service till gatunivå hoppas man skapa nya flöden.

Johanna Skogestig kan avslappnat betrakta en relativt god kontorsmarknad i ett expansivt Uppsala.

Vi fortsätter med Johanna Skogestigs tre bästa grejer med att utveckla kontor i Uppsala:

1. En gynnsam kontorsmarknad:

– Vi har gjort mycket i Uppsala som jag skulle säga varit framgångsrikt med en hög uthyrningsgrad.

2. Stora utvecklingsmöjligheter:

– Uppsala har ett väl fungerande näringsliv. Dels ett flertal stora myndigheter som sitter här, dels mycket inom life science. I vår portfölj innebär det både väldigt stabila offentliga hyresgäster, dels verksamheter som klarat den här konjunkturen ganska väl.

3. Ett gott samarbete med kommunen:

Johanna Skogestig menar att det har varit viktigt att Uppsala kommun var tidigt ute med att sätta upp klimatmål till 2030.

– Det passar oss väl eftersom vi har samma ambitioner. Jag upplever också att kommunen jobbar väldigt nära näringslivet. Det är en lagom stor kommun och därför ganska nära till beslut.

En del är såklart helt nytt. Som tak- och fasadintegrerade solceller som bidrar till att minska energianvändningen. Och regnvattenåtervinning för att spola toaletterna med. Husets logistik är också helt ny. Även om det ny flyttar in en hyresgäst per våningsplan är det fullt möjligt att få in fler med varierande behov av yta. Genom att man från början satt in flera dörrpar så kan man få in upp till sex hyresgäster per plan.

Ljushallens integrerade solceller, som samtidigt fungerar som solavskärmning. Foto: Architecture by White Arkitekter

Så till sist. De tre viktigaste lärdomarna av projektet:

1. Sätt en tidig målbild och håll fast vid den:

– Det är helt nödvändigt att alla samarbetspartners i ett så här stort och innovativt projekt arbetar mot ett gemensamt mål, säger Johanna Skogestig.

2. Välj ut några saker och gör det ordentligt:

– Det är viktigt att tidigt analyser vad man vill återbruka och koppla det till vilken effekt det verkligen får, så att man inte bara gör det för sakens skull.

3. Vänta med en del tills marknaden är mogen:

– I Lumi har vi återbrukat dörrar. Det funkar utmärkt. Oftare har vi nog problem med våra nya dörrar. Men problemet var att det fattades två centimeter för att det skulle fungera med byggreglerna.

Utan att gå in för mycket i detaljer. Man byggde om med diverse olika specialgångjärn och annat. Det gick, men kanske bättre att avvakta tills Boverket förhoppningsvis uppdaterat byggreglerna för mer återbruk.

Hur som helst. 15 000 kvadratmeter, 740 miljoner i investering och 100 ton återbrukade gipsskivor är nu invigt.