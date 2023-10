2 500 kvadratmeter coworking på gång

Revelop utökar sitt co-workingkoncept C/O Workspace med ytterligare 2 500 kvadratmeter i Stockholmsområdet.

Intresset för flexibla arbetsplatser ökar allt mer, vilket senast uppmärksammades i en färsk rapport från Newsec, som Fastighetstidningen skrivit om tidigare. I rapporten identifierades en stor potential i att utveckla kontorshubbar utanför den attraktiva stadskärnan, och Revelop är ett av de företag som finns för att möta behovet med sitt koncept C/O Workspace.

Sedan 2016 har C/O Workspace etablerat sig på fyra platser i Stockholm och en i Göteborg. Då anläggningarna i Bredden och Kista närmar sig full beläggning har Revelop beslutat att bygga ut med ytterligare 2 500 kvadratmeter i området. Efter utbyggnaderna i Kista och Bredden omfattar C/O Workspace 12 000 kvadratmeter i fem fastigheter.

– När vi utvecklat C/O har vårt mål varit att utforma en flexibel och smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil. Det tillsammans med en tydlig affärsmodell, flexibla avtal och attraktiv prissättning gör C/O till ett vinnande koncept, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O Workspace, i en kommentar.

Verksamheten i Kista startades 2019 och genomför nu sin tredje expansion. Med den senaste utbyggnaden är anläggningen på nära 3 000 kvadratmeter. C/O Workspace är en del av fullservicefastigheten NordicForum som erbjuder restaurang, café, parkering, hotell och gym.

De nya ytorna i Bredden omfattar cirka 1 600 kvadratmeter, vilket innebär att C/O totalt disponerar 4 100 kvadratmeter i området. Även här har hyresgästerna tillgång till service i fastigheten såsom gym, restaurang och parkering.

Med C/O Workspace kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESGstrategi. Hållbarhet genomsyrar hela co-workingkonceptet, från återbruk och återvinning till materialval och val av leverantörer. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.