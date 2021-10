Tufft för landets köpcentrum under pandemin

Den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden minskade med 5,9 procent under 2020. Köpcentrumen drabbades värst under årets andra halva, där omsättningen minskade med 11,6, enligt nya siffror från HUI.

Pandemirestriktionerna förändrade konsumenternas beteende och rörelsemönster. Det ledde till en ökning av e-handeln med 40, vilket är den hittills största tillväxten, enligt en uppdaterad version av HUI:s Swedish Shopping Centre Directory.

Köpcentrum drabbades hårdare av restriktionerna, särskilt under andra halvåret 2020. Omsättningen minskade totalt med 11,6 procent under året. Köpcentrumens hyresgästmix innehåller många av de branscher som har gått kräftgång under pandemin, till exempel mode, restauranger och kommersiell service. Citygallerior och regionala köpcentrum domineras ofta av mode och har därför sett de största minskningarna. Externcentrum som ligger i mer biltillgängliga lägen och har en hyresgästmix med mer hem & fritid och dagligvaror har därför klarat sig något bättre.

[ Annons ]

Handelsområdenas omsättning ökade under 2020 med 0,1 procent. Utbudet domineras generellt av dagligvaruhandel respektive hem- och fritidshandel som har stått relativt stadigt under pandemin.

– Handelsområdena var bättre rustade för pandemin på grund av biltillgängligheten och bättre möjligheter till fysisk distansering. Många handelsområden har trots det påverkats negativt av maxtak på butiksbesökare samt en omfördelning till e-handelskanalen, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.

Gränshandelscentrum, som hämtar majoriteten av sin omsättning från konsumenter bosatta i något av Sveriges grannländer, drabbades allra hårdast med en omsättningsminskning på totalt 52 procent.