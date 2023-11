Ny superanläggning för plaståtervinning invigd

Den nya anläggningen Site Zero ska fördubbla plaståtervinningen i Sverige, jämfört med föregångaren. Landets fastighetsägare blir en viktig aktör i arbetet med att öka incitamentet till plastinsamling.

Att kalla Site Zero, som invigdes under torsdagen, för en superanläggning är ingen överdrift. Den är trots allt världens största anläggning för plaståtervinning. Enligt Svensk Plaståtervinning kan Site Zero ta emot 200 000 ton plastförpackningar om året, vilket i runda slängar motsvarar den volym som i dag sätts på den svenska marknaden. Upp till 95 procent av alla förpackningar som tas emot kommer att kunna skickas för återvinning i närtid.

– Resultatet från testperioden visar att plasten nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Med Site Zero har vi stakat ut en ny väg för plaståtervinningen och resten av Europa. Världen behöver följa efter, för att minska utsläppen från förbränning och behovet av ny fossil plast. Det är inte längre försvarbart att förbränna så mycket plast som vi gör eller smälta ner den till lågkvalitativa produkter som inte kan återvinnas igen, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Tidigare har vissa typer av inte kunnat sorterats ut, eftersom tekniken inte funnits. Det har lett till att många ansett att det varit onödigt att källsortera plaster, eftersom de ändå bara bränns. Men med Site Zeros högteknologiska lösningar är alltså detta problem löst.

– Nu har vi skapat föreutsättning för att kunna återvinna större delen av de plaster som finns på marknaden. För att nå anläggningens maxkapacitet måste vi öka insamlingen i Sverige, och då blir fastighetsägarna väldigt viktiga eftersom många av dem är anslutna till fjärrvärme. Och för att kunna köpa fossilfri fjärrvärme måste hyresgästerna få möjlighet att källsortera plasten, säger Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning.

På branschorganisationen Fastighetsägarna är man positiv till den nya anläggningen

– Att minska mängden plast i det avfall som fjärrvärmen använder som bränsle är angeläget. Vi ser positivt på att såväl fastighetsägare, producenter av plast och fjärrvärmebransch samarbetar för att få bort plasten från fjärrvärmens ugnar. Från fastighetsägarhåll är vi tydliga med att målet för fjärrvärmebranschen måste vara att de kan producera sin värme utan att elda fossilt, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna.