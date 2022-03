De utvecklar socialt vinterrum 

Projektet Vinterrum ska ta fram en handbok för levande mötesplatser utomhus vintertid. Projektet, som är en del av utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer, har tilldelats medel av Vinnova.

Bakom projektet står Upplands-Bro kommun och LINK Arkitektur och metoder, processer, utformning och aktivering som lockar till utomhusvistelse på vintern testas i full skala, varpå slutsatserna samlas i handboken.

Vinterrum bygger vidare på utvecklingsprojekt Placemaking in the Nordics, där LINK Arkitektur var en av initiativtagarna, som syftade till att anpassa placemaking till nordiska förhållanden – någonting som nu appliceras i ett konkret projekt i Jordbro centrum.

– Vi är stolta att ha tilldelats medel från Vinnova. Vi behöver fler härliga mötesplatser, särskilt på vintern. Det är viktigt att platserna tilltalar många olika människor. Vi tror att kultur och lekfullhet kan engagera fler invånare än de vanliga vintersportarna. Vi vet sedan tidigare att LINK Arkitektur är duktiga på att skapa levande miljöer och ser fram emot att samarbeta, säger Ulrica Berglöf Lilja, projektkoordinator för Omdaning Bro.

Behovet av mötesplatser utomhus har blivit särskilt stort under pandemin, i synnerhet under vintertid eftersom det ställer högre och andra krav, än under sommarhalvåret.

Upplands-Bro kommun och LINK Arkitektur kommer därför att aktivera en plats för nya möjligheter för utevistelse under vinterhalvåret, som invånare i flera bostadsområden har tillgång till. Oavsett ålder, socioekonomisk status och kulturella referensramar kopplade till natur och rekreation ska platsen inbjuda till nya sociala sammanhang.

Samverkan med lokalsamhället ger bäst förutsättningar för att skapa en uppskattad plats. Invånare från målgrupperna bjuds in att i workshops drömma fram visioner för härliga vinterplatser.

– Resultaten från workshoparna blir en viktig grund för platsens utformning. Vi kommer att experimentera fram den nya platsen genom att arbeta med tillfälliga installationer som vi utvärderar och förbättrar under projektets gång. De som använder platsen får testa den och hjälpa oss att se vad som fungerar och vad som behöver bli bättre. Det här är ett roligt sätt att arbeta där invånarnas användning av platsen ger konkret input till designprocessen, säger Petra Svensson Gleisner, ansvarig arkitekt och affärsutvecklingschef på LINK Arkitektur.