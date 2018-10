Välkänt tidningshus miljöcertifieras

Tidningshuset i Stockholm, mer känt som DN-skrapan, har renoverats till ett modernt kontorshus med hög miljöprestanta. Nu har fastigheten certifierats enligt BREEAM. Annons: Annons: Annons:



Tidningshuset har genomgått en miljöcertifieringsprocess och fått bedömningen BREEAM-in-Use Very Good. Byggnaden uppfördes åt Dagens Nyheter och Expressen och stod klar 1963. Stadsdelen Marieberg kom då att bli känt som något av ett nyhetscentrum i Stockholm och i dag finns både DN och Expressen kvar i huset. Sedan några år tillbaka har de även fått sällskap av Dagens Industri och andra medieaktörer inom Bonnierkoncernen.

Sedan 60-talet har kvarteret gått från att vara en industribyggnad med tidningstryckeri till att idag vara ett kvarter med flera olika företag – här finns bland andra Pontus Frithiofs restaurang, co-working-ytor, samt en friskvårdsanläggning med swimmingpool.

– Det är väldigt roligt att tidningarna fortfarande är kvar i huset som uppfördes för dem, samtidigt som huset har öppnat sig mer med ett helt nytt utbud av service. Men utöver den dagliga verksamheten så görs även många filminspelningar här. Tidningshuset har varit både polishus och sjukhus i svenska tv-serier, säger Mattias Nordstedt, fastighetschef på Fabege, i en kommentar.

I miljöcertifieringsprocessen har Fabeges investeringar gett goda resultat. Den omfattande källsorteringen, investeringar i ett nytt, platsbyggt ventilationsaggregat i källaren med Sveriges näst största parallellmontage av roterande värmeväxlare som minskat energiförbrukningen avsevärt, samt den väl tilltagna cykelparkeringen med omklädningsrum som är tillgänglig för alla som arbetar i huset har gett höga poäng.

– Vi är stolta över att en 50-plussare får så höga poäng i miljöcertifieringsprocessen, även om vi väl känner det långsiktiga och systematiska arbete som ligger bakom det fina resultatet. Det ger energi framåt i vårt arbete att certifiera alla Fabeges fastigheter till årsskiftet, säger Sönke Leve, miljöcertifieringssamordnare på Fabege.

Byggnaden som är blåmärkt av Stockholms stadsmuseum har dessutom en geoenergianläggning som bidrar till att ingen kyla längre köps och att mängden köpt fjärrvärme har minskat rejält. Här finns också en växtodling under mark för närproducerade örter och mellan huskropparna breder en väl tilltagen park ut sig med grönytor längs både väggar och mark. För den som vill se den vackra utsikten över Stockholm finns varsamt renoverade festvåningen Atelier 23 på just 23:e våningen – precis under Dagens Nyheter och Expressens välkända bokstäver.

I takt med att certifieringsprocesserna blir klara kommer även andelen grön finansiering att öka från dagens 57 procent. Miljöcertifieringar har många positiva aspekter som till exempel lägre finansieringskostnader, värdeökning på fastigheten och framförallt ett attraktivare erbjudande på kontorsmarknaden till kunder med höga hållbarhetskrav.