The Lobby vinner innovationspris

AMF Fastigheters satsning på showroom för E-handelsbolag, The Lobby, har mottagit pris för Best Innovation under NCSC Awards som gick av stapeln på Stockholm Waterfront.



NCSC Awards är Nordic Council of Shopping Centers tävling som arrangeras årligen i syfte att stödja retailbranschens utveckling.

I konkurrens med fyra andra nominerade i kategorin Best Innovation var det The Lobby som kammade hem det prestigefulla priset. The Lobby vann bland annat för sitt mod att ta ”steget fullt ut i det oprövade” och för sin vilja ”att experimentera för att hitta lösningar för den nya tidens köpcentrum.”

– Vi är oerhört glada och stolta över att motta detta innovationspris! Drivkraften med The Lobby har varit att skapa en testplattform för framtidens handel. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners testar vi nya modeller för att framtidssäkra den fysiska handeln. Priset är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Göran Swärdh, konceptansvarig The Lobby och affärsutvecklare AMF Fastigheter.

Juryns motivering:

The Lobby är ett koncept som tar steget fullt ut i det oprövade. Med hög innovationshöjd är man villig att experimentera för att hitta lösningar för den nya tidens köpcentrum och utmana det traditionella sättet att hyra ut yta.

Fakta: The Lobby

The Lobby är AMF Fastigheters satsning för att testa och utveckla framtidens handel. Här rör sig kunder i gränslandet mellan köpupplevelsen i digitala kanaler och den fysiska handelsplatsen. Här får varumärken möjlighet att presentera sina produkter eller tjänster i en föränderlig miljö och kan inleda en dialog sina kunder genom olika typer av aktiveringar och event. De varumärken eller produkter som finns till försäljning i The Lobby visas ofta i en fysisk butiksmiljö för första gången för den svenska marknaden.