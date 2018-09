Ny grön restaurang i Gallerian

Gallerian i Stockholm utökas med en ny restaurang i höst. Det är kocken Malin Söderström och kollegan Carl Ullsten som öppnar The farm family, som satsar på vällagat grönt. Annons: Annons: Annons:



Sedan tidigare är det klart att Malin Söderströms och Carl Ullstens The fishery öppnar i Gallerian under hösten. Och nu ska de två alltså även driva restaurangen The farm family köpcentrum. De två driver även The Fishery i Ringens köpcentrum i Stockholm.

– Gallerian genomgår en helhetsomvandling med målet är att skapa en inspirerande och mångsidig plats som människor trivs i och vill vara på. Ett led i detta är vår satsning på ett spännande restaurangutbud där The Farm Family känns som handen i handsken. Deras fokus på vällagat grönt känns både modernt, hälsosamt och gott, säger Cecilia Åkesson, centrumchef Gallerian på AMF Fastigheter.

Malin Söderström blev utnämnd till Årets krögare 2014 och var dessutom första kvinnliga kock i kocklandslaget. Tillsammans med Carl Ullsten driver hon framgångsrika restauranger som Moderna museets MoMuMat, Restaurang hjerta på Skeppsholmen och The Fishery i Teatern i Ringen centrum. Tanken med The Farm family är erbjuda sallader som fungerar som kompletta måltider.

– Brunkebergstorg i sin nya kostym och trevliga atmosfär känns perfekt för vår första enhet i The Farm family. Här har vi utvecklat ett nytt sätt att tillaga och servera sallader på där vi förädlar grönsaker på många olika sätt för att skapa intressanta konsistenser, strukturer och smaker. The Farm family är tillagat, vällagat, medvetet och smakrikt i snygg förpackning, säger Malin Söderström.