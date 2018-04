Kommersiella fastigheter gick starkt 2017

Stark utveckling för transaktionsvolymerna av kommersiella fastigheter under 2017 i Sverige och Finland. Det visar statistik från analysföretaget Datscha. Annons: Annons: Annons:



Den senaste helårsstatistiken över fastighetstransaktionsvolymerna i Sverige visar mycket starka siffror. 2017 innebar den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008 och transaktionsvolymen landade på 175 miljarder kronor.

De segment som omsatte mest sett till volym var Bostäder med en andel på 25 procent. Kontorssegmentet placerade sig på andra plats med 20,6 procent. Datschas analys visar att den största volymförändringen har skett i segmentet mark- och byggrätter, ökningen i transaktionsvolymen för mark- och byggrätter motsvarade 34 procent jämfört med 2016.

Även i Finland visar den kommersiella fastighetsmarknaden en positiv utveckling.

– Det pågår en fantastisk transaktionsfest på den finska fastighetsmarknaden just nu och den visar ännu inte några tecken på att mattas av. Tvärtom, vi ser att de höga transaktionsvolymerna kommer att fortsätta. Under 2017 omsattes det i Finland kommersiella fastigheter till ett värde av 104 miljarder vilket med råge överträffade det tidigare rekordåret 2016 (75 miljarder svenska kronor). Det är ett finskt ”All-time-high”, säger Kristina Andersson, Global Head of Research på Datscha.