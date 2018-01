Fortsatt stor andel privata lägenheter i bostadskön

Bostadsförmedlingen kan konstatera ännu ett rekordår. Och de privata fastighetsägarna i Stockholm fortsätter att stå för en stor del av de förmedlade lägenheterna. Annons: Annons: Annons:



Det var 2015 som fler lägenheter för första gången i Bostadsförmedlingens historia kom från de privata värdarna än från Stockholms stads egna bostadsbolag. När siffrorna för 2017 presenterades kan man konstatera att de kommunala bolagen hämtat upp försprånget. Men det är knappt, 5770 lägenheter kom från privata värdar och 5777 kom från stadens egna bolag. Det är fortfarande en ökning: år 2015 kom 6049 lägenheter från privata ägare och 5702 år 2016.

Sammanlagt är det fler lägenheter än någonsin förut som förmedlats. Under 2017 lämnades hela 12438 bostäder in till Bostadsförmedlingen. Av dessa förmedlades 11648 under förra året.

Mindre positivt är att kön trots det blir allt längre. Vid årsskiftet stod 596 171 personer i bostadskön. Det är en ökning under 2017 med 40246 personer, eller 7 procent. Av dessa är 14 procent – eller 84000 – aktiva kunder, det vill säga kunder som gör fem intresseanmälningar eller fler per år.

En trendskillnad är att nybyggda lägenheter inte längre står för den största ökningen. Under året var 2132 av de förmedlade bostäderna nybyggda, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med förra året.

Den genomsnittliga kötiden fortsätter att vara lång. För hela regionen var 10,3 år, en ökning jämfört med 2016 då den var 9 år.

Årets kortaste kötid, bara en månad, var det för en studentbostad i Tullinge. Betydligt längre kötid, 34,1 år hade den som fick tvårummaren på Tengdahlsgatan på Södermalm.