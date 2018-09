Femman välkomnar Only

I slutet av året öppnar klädkedjan Only upp dörrarna till sin nya butik i Femman-varuhuset i Göteborg. Butiken kommer ligga på gatuplan och ha en yta på drygt 250 kvadratmeter. Annons: Annons: Annons:



Only är en del av modekoncernen Bestseller som även driver konceptbutiker som Vero Moda och Jack & Jones. Varumärket vänder sig till kvinnor och har ett brett utbud av kläder, men är framför allt ett jeanskoncept.

– Vi är väldigt glada att Only valt att öppna i Femman. Deras koncept är ett välkommet tillskott och passar bra in i Femmans övriga varumärkesmix, säger Fredrik Ottosson, chef för Affärsområde Göteborg på Hufvudstaden.

Femman har tidigare genomgått en omfattande renovering med en helt ny interiör, öppna miljöer och en spännande blandning av butiker och restaurangkoncept.

– Only har gjort en otrolig resa under de senaste fem åren. Vi har primärt haft fokus på två saker – våra produkter och våra medarbetare. Hos Only vet vi att våra medarbetare gör stor skillnad. Butiken i Femman blir den åttonde i Sverige och vi har planer på att öppna 50 butiker inom tre år, säger Jens Kristian Holberg, Regionchef på Only.