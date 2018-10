Fem techtrender att ha koll på

Digitaliseringen har tagit fart på allvar. Här är fem tekniska innovationer som fastighetsbranschen inte kan blunda för framöver. Annons: Annons: Annons:



1. Robotar

Teknologin är inte ny, men framstegen har varit explosionsartade under det senaste halvåret. Snabbheten med vilken en chat- eller röstrobot kan svara på frågor kan automatisera processer som annars kräver mänsklig interaktion. Men även fysiska robotar kan börja ta plats i vår vardag. Den röststyrda hus-roboten Aeolusbot utvecklad av Aeolus Robotics, har kaffet redo när du vaknar på morgonen och fixar så lägenheten blir städad under tiden du är borta.

2. Molnbaserad service

Mobilappar och molntjänster, som exempelvis Tmpl, förändrar hur människor agerar i en fastighet. Att kunna hitta all kontaktinformation till leverantörer, beställa service och tjänster, boka konferensrum eller parkeringsplatser, anmäla fastighetsproblem eller boka tvättrum i ett och samma gränssnitt är så smidigt att det endast är en tidsfråga innan detta finns i var och varannan fastighet.

3. IoT – Internet-of-Things

Nederländska Physees fönster genererar både data och energi. Inbyggda sensorer känner av inom- och utomhusklimatet vilket kan styra ventilationen. Algoritmer styr i allt större utsträckning hur vi lever våra liv. ”Världens smartaste byggnad” The Edge i Amsterdam samlar in enorma mängder data med hjälp av 28 000 sensorer. Med all data kan algoritmerna sänka energikostnader och hjälpa människorna som vistas

i byggnaden att må bättre.

4. Uppkopplade upphämtningsstationer

E-handelns framväxt ställer helt nya krav på att fastigheter ska kunna hantera hemleveranser på ett säkert sätt. På den amerikanska marknaden växer Amazon med sin lösning Hub som erbjuder leverans från alla försändare. Ett paket levereras och låses in i en av flera leveranslådor. Mottagaren får sedan ett meddelande om kod och i vilken låda paket finns.

5. Säkerhet genom gemenskaper

Iden molnbaserade säkerhetstjänsten UAN-safe kan användare genom en mobil-app skapa nätverk mellan vänner och grannar där man snabbt kan rapportera incidenter och därmed förebygga kriminalitet. Det går även att följa ens barns hemfärd från skolan. Systemet kan även integreras med fastighetens larm- och säkerhetsfunktioner.