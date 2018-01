Diös utvecklar restauranglokal i Falun

Diös utvecklar lokal åt en ny restaurang i Falun. American take away öppnar i nya lokaler utanför Falangallerian. Annons: Annons: Annons:



Öppningen av American take away i närheten av Fiskartorget innebär en comeback för konceptet och ägaren Ferry Laszlo, som tidigare haft en restaurang med samma namn i Falun.

– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda en fantastisk entreprenör som Ferry att etablera sig i centrala Falun igen. Det är viktigt med nya koncept som utvecklar utbudet och bidrar till att göra stadskärnan ännu mer attraktiv. Nu ser vi fram emot öppning i början av februari, säger Tobias Norestrand, uthyrare, Diös Falun.

Även Ferry Laszlo är nöjd över att American take away tillbaka i staden.

– Det är såklart väldigt roligt att vara tillbaka i Falun och på nytt etablera oss i centrum. Det händer mycket här nu, med fler drivna parter som jobbar för att utveckla centrum. Vårt koncept med American Take Away känns klockrent och det kommer bli en jättekul resa framöver, säger Ferry Laszlo, ägare, American Take Away.