Boplats syd förmedlade rekordmånga bostäder

Boplats syd förmedlade i snitt 23 lägenheter per dag under 2017. Det innebär 5 939 totalt, vilket är rekord. Den genomsnittliga kötiden sjönk dessutom med fyra dagar till 1 137 dagar.



Boplats syd förklarar delvis framgången med att arbetet med att få in nya fastighetsägare har gett resultat, men även tack vare ett ökat bestånd hos de anslutna fastighetesägarna.

Totalt förmedlades 1 220 nybyggda lägenheter. 888 i Malmö och 173 i Helsingborg, att jämföra med 2016 års siffor på 497 respektive 173.

¬– Det är glädjande att fler och fler av vår anslutna fastighetsägare väljer att lämna alla sina lediga lägenheter till oss och extra glädjande att Vellingebostäder, som ytterligare ett kommunalt bolag, valt att ansluta sig under året, säger Krister Hjelm, VD på Boplats Syd.

Även den genomsnittliga kötiden förbättrades jämfört med föregående år. Under 2017 tog det 1 137 dagar att få en lägenhet, vilket är en minskning med fyra dagar.

I Malmö ökade dock kötiden med 46 dagar. Totalt krävs en kötid på drygt tre år för att få en lägenhet i Malmö.

– Den som är beredd att kompromissa om läge eller hyra kan få en lägenhet betydligt snabbare än så. Vi har lång kötid på tvåor och treor med låg hyra, men kortare för nyproducerade lägenheter med högre hyra. Det varierar också mycket från kommun till kommun beroende på utbudet, säger Krister Hjelm.

Antalet som står i bostadskö hos Boplats Syd ökade med 10 316 personer under 2017. Totalt väntar 80 864 personer på en lägenhet i distriktet, vilket är en ökning med nästan 15 % jämfört med föregående år

– I takt med att vår förmedling växer så ökar också kännedomen om att det är hos oss man ska registrera sig för att få lägenheter. Många ställer sig också i kön som en försäkring inför framtiden. Ett skäl kan vara debatten om en ökande bostadsbrist i regionen, säger Krister Hjelm.